ЦИК не смогла рассмотреть вопрос о возвращении мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. Как сообщила член ЦИК Атыр Абдрахматова, для этого 13 октября не собрался кворум.

Ранее комиссия отказала ему в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. После этого Садык Шер-Нияз, сопартиец Текебаева, заявил, что готов отказаться от своего мандата ради возвращения Текебаева в парламент. Он написал заявление на имя главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с просьбой аннулировать его мандат в пользу лидера своей партии.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.

Дело Текебаева

Лидер оппозиционной «Ата Мекен» находился в конфронтации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым с 2016 года. Сперва партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева.

Затем Текебаев обвинил президента в незаконном приобретении земли в Кой-Таше и в получении теневых доходов. А юристы партии заявили, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-СУ.

Следующим шагом оппозиции должен был стать импичмент Атамбаеву весной 2017 года. Но в феврале 2017 года Текебаева арестовали. Как и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова.

Политиков обвиняли в том, что в 2010 году они получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым госоператором «Мегаком».

В 2017 году Текебаева и Чотонова признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов». ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

Летом 2019 года Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают. Для этого шага в Кыргызстане нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев уже не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться в седьмой созыв на выборах 2020 года. Лидер атамекеновцев идти на выборы не захотел: решил «освободить дорогу молодым» в политике. Но после беспорядков и начала политического кризиса Омурбек Чиркешович решил вернуться в парламент.