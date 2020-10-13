Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с Садыром Жапаровым 13 октября заявил, что вернёт в парламент постановление о назначении экс-депутата главой кабмина.

«Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», — сказал Жээнбеков.

Он также отметил, что намерен обратиться в парламент, чтобы обсудить нормы и требования законодательства согласно которым избирается глава правительства.

Садыр Жапаров был избран частью депутатов и.о. премьер-министра страны на внеочередном заседании парламента 10 октября. Уже 12 октября вице-спикер, лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров подписал постановление о его назначении и отправил на подпись президенту.

Тогда многие депутаты и юристы посчитали, что выдвижение Жапарова и его назначение на должность главы кабмина прошло с нарушениями Конституции.

Жапарова выдвинули в премьеры спустя 5 дней после того, как его соратники помогли ему освободиться из заключения.

До ночи 6 октября он отбывал срок в колонии за организацию и финансирование митинга в 2013 году. Жапарова тогда приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. Но после освобождения Жапарова Верховный суд отправил его дело на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам, аннулировав предыдущие судебные решения.