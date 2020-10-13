Республиканский штаб сообщил, что на 13 октября в Кыргызстане скончались два пациента от осложнений вызванных коронавирусом.

Летальные исходы зарегистрированы — один случай в Бишкеке и один случай в Ошской области. Всего за время пандемии скончались 1 092 пациента от осложнений вызванных коронавирусом.

По данным штаба, за сутки выявили 343 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 81;

Ош — 18;

Чуйская область — 21;

Ошская область — 46;

Иссык-Кульская область — 17;

Джалал-Абадская область — 77;

Баткенская область — 83.

За все время пандемии в республике выявили 49 871 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 190 пациентов. Всего за время пандемии выписали 44 712 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 12 случаев заражения COVID-19. По одному случаю выявили в городе Ош, Ошской и Иссык-Кульской областях, два случая в Баткенской области и семь случаев заражения в Джалал-Абадской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 449 медиков, из которых всего выздоровели 3 096 медработника.