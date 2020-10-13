Республиканский штаб сообщил, что на 13 октября в Кыргызстане скончались два пациента от осложнений вызванных коронавирусом.
Летальные исходы зарегистрированы — один случай в Бишкеке и один случай в Ошской области. Всего за время пандемии скончались 1 092 пациента от осложнений вызванных коронавирусом.
По данным штаба, за сутки выявили 343 новых случая заражения коронавирусом.
- Бишкек — 81;
- Ош — 18;
- Чуйская область — 21;
- Ошская область — 46;
- Иссык-Кульская область — 17;
- Джалал-Абадская область — 77;
- Баткенская область — 83.
За все время пандемии в республике выявили 49 871 случай заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 190 пациентов. Всего за время пандемии выписали 44 712 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 12 случаев заражения COVID-19. По одному случаю выявили в городе Ош, Ошской и Иссык-Кульской областях, два случая в Баткенской области и семь случаев заражения в Джалал-Абадской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 449 медиков, из которых всего выздоровели 3 096 медработника.