1 min read

Республиканский штаб сообщил, что на 13 октября в Кыргызстане скончались два пациента от осложнений вызванных коронавирусом.

Летальные исходы зарегистрированы — один случай в Бишкеке и один случай в Ошской области. Всего за время пандемии скончались 1 092 пациента от осложнений вызванных коронавирусом.

По данным штаба, за сутки выявили 343 новых случая заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 81;
  • Ош — 18;
  • Чуйская область — 21;
  • Ошская область — 46;
  • Иссык-Кульская область — 17;
  • Джалал-Абадская область — 77;
  • Баткенская область — 83.

За все время пандемии в республике выявили 49 871 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 190 пациентов. Всего за время пандемии выписали 44 712 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 12 случаев заражения COVID-19. По одному случаю выявили в городе Ош, Ошской и Иссык-Кульской областях, два случая в Баткенской области и семь случаев заражения в Джалал-Абадской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 449 медиков, из которых всего выздоровели 3 096 медработника.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА