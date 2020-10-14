Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что Государственная регистрационная служба (ГРС) разработала отдельные типы загранпаспортов образца 2020 года и уже внесла постановление в минюст.

В проекте постановления ГРС предлагает утвердить образцы 2020 года заграничного, дипломатического и служебного паспортов, а также их описание и образец.

«Отличительной особенностью общегражданского паспорта образца 2020 года, дипломатического и служебного паспортов является наличие электронного чипа, содержащие персональные данные о гражданине Кыргызстана», — сообщили в сообщении ГРС.

Образцы 2020 года:

Изготовлением новых загранпаспортов для кыргызстанцев займется компания Mühlbauer ID Services. ГРС подписала контракт с компанией в мае 2020 года.

По контракту в течение трех лет Mühlbauer ID Services изготовит более 1,5 млн бланков. А центр персонификации при ГРС займется внесением личных данных в бланки общегражданских, дипломатических и служебных паспортов.

До заключения контракта с Mühlbauer ID Services, ГРС объявляла тендер в 2018 году и власти страны заложили на эти цели 1,2 млрд сомов.

Однако тогда Mühlbauer ID Services проиграла, хотя предложила самую низкую сумму. В тендере литовская компания Garsu Pasaulis. А Mühlbauer ID Services посчитала решение тендерной комиссии несправедливым и стала его оспаривать.

Затем ГКНБ возбудил уголовное дело на должностных лиц ГРС, обвинив их в аффилированности с выигравшей компанией Garsu Pasaulis.

А уже в 2019 году Первомайский суд столицы признал виновнымы и оштрафовал троих фигурантов этого дела — бывшего директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и зампредседателя ГРС Руслана Сарыбаева.

Уголовные дела вокруг биометрических паспортов отразилось на том, что ГРС не могла начать их выпуск около двух лет, еще одним последствием стало то, что правительство США запретило выдавать кыргызстанцам миграционные документы, так как кыргызские загранпаспорта не проходили требования безопасности.

При этом кыргызстанцам оставили возможность на получение туристических и деловых виз.