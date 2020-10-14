Экс-премьер-министр Сапар Исаков и бывший мэр города Бишкек Албек Ибраимов пока еще не вернулись в исправительные учреждения. Об этом сообщила Государственная Служба Исполнения Наказаний изданию «Кактус».

До этого, ГСИН сообщила о том, что последний день возвращения под стражу Исакова и Ибраимова — 13 октября. Так как они не вернулись, в их отношении открыто досудебное разбирательство по статье «Избежание тюремного заключения»

«Если они не вернутся, будет объявлен розыск и их положение ухудшится», — сообщили в ГСИН.

Исаков и Ибраимов были освобождены из тюремного заключения в ночь на 6 октября. Тогда недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, после этого некоторые политики были освобождены из под стражи.

Сапар Исаков был осужден в 2019 году на 15 лет по обвинению в коррупц ии при реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Позже Исакову инкриминировали обвинение по делу о коррупции при реконструкции Исторического Музея и Чолпон-Атинского ипподрома, суд взял его под стражу на 18 лет.

Албек Ибраимов проходил по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажей пансионата «Солнечный берег» и был осужден на 15 лет.