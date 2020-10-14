Минкультуры сообщило, что после захвата Белого дома пропали восемь картин из фонда музея Гапара Айтиева. Всего в здании на временном хранении находились 20 работ кыргызских художников.

Утром после протеста в Белый дом пришли сотрудницы музея, проводившие ревизию и искавшие картины — они просили не мешать им и не трогать собственность музея, но, видимо, некоторые картины к этому времени уже пропали.

После событий 6 октября были найдены 12 картин. Все найденные работы сейчас находятся в хранилище музея. Четверо из них были сильно повреждены — произведения Абдырая Осмонова «На джайлоо», Мырзы Омуркулова «Советская площадь», Батыра Джалиева «На джайлоо» и «Установление советской власти в Оше».

Пропала работа Гапара Айтиева «Вечер в Чолпон-Ате». Недосчитались и полотен Суймонкула Чокморова «Цветение» и «Пейзаж с фазаном», Петра Куринских «Семья ветерана», «Базар» Сапара Торобекова, «Колхоз «Коммунизм»» Александра Духанина и «Берег» Сабырбека Акылбекова. В списке пропавших картин и «Ипподром в городе Пржевальске» кисти Леонида Дейманта.

Музей Гапара Айтиева передал документы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы и таможенную службу. Есть подозрения, что полотна могут попытаться вывезти за рубеж для продажи.

Минкультуры призывает всех участников захвата Белого дома вернуть утерянные картины или сообщить об их местонахождении.

Белый дом был захвачен в ночь с 5 на 6 октября вследствие многотысячных протестов несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Произошли столкновения митингующих с силовиками. Также были захвачены здания ГКНБ и другие государственные здания. Об общем ущербе после беспорядков пока не сообщается.