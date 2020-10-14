Парламент Кыргызстана утвердил с третьей попытки Садыра Жапарова на должность премьера. Теперь это решение депутаты легитимизировали, как ненавязчиво указал им сделать это президент Сооронбай Жээнбеков.

Выбор был без альтернативы: других кандидатов не было. Но тем не менее «за» Жапарова проголосовали 83 депутата из 83, что присутствовали на заседании в госрезиденции. Теперь подпись под указом об утверждении премьера в должности должен поставить лишь президент Сооронбай Жээнбеков.

Про новых и старых членов правительства

Садыр Жапаров представил собравшимся депутатам свое видение состава кабмина. И вот как будет теперь выглядеть кыргызское правительство.