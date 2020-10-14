Парламент Кыргызстана утвердил с третьей попытки Садыра Жапарова на должность премьера. Теперь это решение депутаты легитимизировали, как ненавязчиво указал им сделать это президент Сооронбай Жээнбеков.
Выбор был без альтернативы: других кандидатов не было. Но тем не менее «за» Жапарова проголосовали 83 депутата из 83, что присутствовали на заседании в госрезиденции. Теперь подпись под указом об утверждении премьера в должности должен поставить лишь президент Сооронбай Жээнбеков.
Про новых и старых членов правительства
Садыр Жапаров представил собравшимся депутатам свое видение состава кабмина. И вот как будет теперь выглядеть кыргызское правительство.
Артем Новиков — первый вице-премьер-министр. В правительстве Сапара Исакова он возглавлял Минэконом. С начала 2020 года Новиков стал советником премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и проработал в этом кресле до его отставки.
Равшан Сабиров — вице-премьер-министр. Сабиров баллотировался в седьмой созыв от партии Жапарова «Мекенчил» в первой десятке. В 2012 году он занимал кресло главы Минсоцразвития и был приговорен к пяти годам усиленного режима за коррупцию. Но вскоре освободился по амнистии.
Максат Мамытканов — вице-премьер-министр. Активный член партии «Чон казат», шел в седьмой созыв парламента первым номером в списке своей партии. Известно, что Мамытканов работал в спецслужбах.
Аида Исмаилова — вице-премьер-министр. Была депутатом шестого созыва от «Республика — Ата Журт», с апреля 2020 года работала в кабмине Мухаммедкалыя Абылгазиева как вице-премьер.
Исмаилова заняла кресло после Алтынай Омурбековой, уволенной за «слабую борьбу» с коронавирусом в Республиканском штабе. Но, как и предшественница, не справилась с тем, чтобы удержать COVID-19 и внебольничную пневмонию: страну накрыл черный июль.
В августе Исмаилова сложила полномочия, потому что ушла на выборы в седьмой созыв кандидатом от партии «Биримдик». Но после того, как итоги выборов аннулировали, она снова начала посещать заседания Республиканского штаба как вице-премьер.
Бактыбек Аманбаев — и. о. руководителя аппарата правительства. Политическая карьера Аманбаева скромна: в 2013 году он стал омбудсменом Кыргызстана. В это же время его родная сестра Урмат Аманбаева была депутаткой пятого созыва ЖК от фракции «Республика».
Известно, что в своем кресле он обещал защищать права ЛГБТ-сообщества и протестовал против наказания за ложное сообщение о преступлении в УК КР. А в 2015 году был снят с должности. Параллельно с увольнением брата-омбудсмена Аманбаеву арестовали и осудили за коррупцию, позже признали ее виновной лишь в злоупотреблении должностным положением.
О том, что Аманбаев занимал какие-то крупные должности после ухода с поста омбудсмена, неизвестно. Но полностью с политической арены он не исчезал.
Например, он высказывался в СМИ о необходимости сократить контингент тюрем и колоний после начала пандемии коронавируса с помощью временной амнистии. И предлагал изменить кыргызскую избирательную систему.
Санжар Муканбетов — министр экономики, который находится в этом кресле с 2019 года. Он остался в наследство Боронову от прежнего кабмина Абылгазиева, а теперь будет работать с Жапаровым.
Кыялбек Мукашев — министр финансов. В 2012 году Мукашев временно возглавлял Минсоцразвития после ареста Сабирова, о котором мы уже рассказывали выше. Позже он работал в Минфине, возглавлял Управление планирования расходов отраслей экономики.
В кресло главы Минфина Мукашев попал после беспорядков, потому что коллектив министерства выгнал оттуда прежнюю начальницу Бактыгуль Жээнбаеву. А Мукашева недовольные сотрудники посчитали идеальным новым начальником.
Эркинбек Чодуев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Чодуев работал в Минсельхозе с 2014 года как замминистра, а в 2019 году возглавил его по инициативе Абылгазиева, и пережил в этом кресле двух премьеров.
Перед назначением Чодуева в соцсетях начали распространять информацию о том, что он родственник Алиярбека Абжалиева, свата президента Жээнбекова. Сам чиновник родство опроверг.
После его имя всплывало в еще одном скандале: с назначением завотделом продовольственной безопасности Минсельхоза Анаркуль Беккулиевой на должность заместителя министра. Позже Генпрокуратура заявила, что чиновница назначила себя на пост сама, чтобы съездить в командировку в Китай.
По некоторым данным, Чодуев хотел идти на выборы в седьмой созыв парламента от партии «Кыргызстан». Но в итоговом списке на сайте ЦИК его не оказалось.
Бакыт Бердалиев — министр транспорта и дорог. За почти двадцать лет своей работы он занимал ряд должностей в аппарате правительства, аппарате президента, Минтрансдоре.
С января 2019 года Бердалиев занимал пост замглавы Минтрансдора. И продвигал строительство в Кыргызстане платных дорог.
Марат Джаманкулов — министр юстиции уже с 2018 года. До этого успел поработать в аппарате правительства заведующим отдела экспертизы и правового обеспечения, а также руководителем аппарата Конституционной палаты Верховного суда.
Руслан Казакбаев — министр иностранных дел. Казакбаев действующий депутат 6 созыва от партии «Республика Ата-Журт». Уже успел побывать министром иностранных дел в 2010-2012 годах. На парламентских выборах 2020 года также выдвигал свою кандидатуру от партии «Республика».
Улан Ниязбеков — министр внутренних дел. Улан Ниязбеков был начальником финансово-хозяйственного управления МВД. В отношении Ниязбекова в 2016 году поступило заявление от одного бизнесмена о незаконной предпринимательской деятельности полковника, точнее о продаже грузовиков в 2012 году и вымогательстве. Кроме того, со слов заявителя, Ниязбеков угрожал бизнесмену расправой, преследованиями со стороны правоохранительных органов и связями с криминальным авторитетом Кольбаевым.
Прокуратура не нашла нарушений и отказала в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.
Он покинул должность в 2014 году. В 2015 году баллотировался на парламентских выборах от партии «Ата Мекен» под 30 номером. Примерно полтора года назад был назначен начальником 7-го секретного управления МВД.
Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций. Информацию о том, чем он занимался до своего назначения, мы не нашли. Зато в ряде СМИ есть информация о том, что в 2011 году Ажикеев был координатором штаба в южной столице кандидата в президенты КР Камчыбека Ташиева.
Тогда в ходе беспорядков Ажикеев добивался отставки Сооронбая Жээнбекова, который тогда занимал пост главы области.
Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения. Доктор медицинских наук и профессор в Кыргызской государственной медицинской академии. В 2010 году был членом политсовета партии «Ак Шумкар» и выступал в оппозиции против бакиевского режима вместе с Омурбеком Текебаевым и Темиром Сариевым.
Алмазбек Бейшеналиев — министр образования и науки. Преподавал внешнюю политику в Средней Азии в университете Джонса Хопкинса в США. С 2018 года работал директором Центральноазиатского регионального института, а до этого успел поработать проректором в университете «Ала-Тоо» и заведующим отдела образования, культуры и спорта в аппарате правительства.
Улукбек Кочкоров — министр труда и социального развития. Это же министерство он возглавлял с 2018 года. До этого Кочкоров успел поработать в ГКНБ, побыть депутатом пятого созыва от «Ата-Журт», поруководить партией «Жаны доор». И даже посоревноваться с Сооронбаем Жээнбековым на выборах президента, выдвинув свою кандидатуру.
Кочкоров шел на выборы в седьмой созыв в первой пятерке от «Биримдик».
Жыргалбек Сагынбаев — председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. В сентябре 2019 года был освобожден от занимаемой должности зампредседателя этого же Госкомитета бывшим премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. До этого руководил заводом «Ореми-Тяжэлектромаш», был президентом группы компаний «Кыргызкурулуш», возглавил Союз промышленников и предпринимателей.
Алтынбек Исмаилов — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи. Президент назначил его на эту должность еще в июне 2020 года после того, как предыдущий глава комитета Дастан Догоев ушел в отставку, чтобы учиться в Гарварде.
Некоторых чиновников назначили еще до заседания, на котором утвердили Жапарова на должность премьера. Например сообщалось о новых главе таможни, министре культуры и полпредах Нарынской и Таласской областей.
Глава кыргызской таможни — Эльнура Мамбетжунушева
Она сменила на посту главы ГТС Алтынбека Торутаева. Как отмечает пресс-служба правительства, «данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни «детей» семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем».
Чиновнице 45 лет, она уроженка города Балыкчи Иссык-Кульской области. Известно, что она выпускница Кыргызского технического университета, и всю жизнь проработала на различных должностях в Таможенной службе. До назначения Жапаровым она занимала должность заместителя председателя Государственной таможенной службы КР.
До назначения в зампреды ГТС ее задерживал финпол в рамках уголовного дела по выдаче поддельных документов об уплате таможенных пошлин. Тогда она была замначальника таможни «Северная».
В октябре 2019 года Мамбетжунушева была назначена вместе с бывшим главой таможни «Манас» Замирбеком Карашевым замначальника таможенной службы. Тогда пресс-секретарь ведомства предположил, что раз Мамбетжунушеву назначили на эту должность, то финпол не нашел доказательств ее вины.
Министр культуры, информации и туризма — Нуржигит Кадырбеков
«Такое решение было принято в целях обновления кадрового потенциала и привлечении к гражданской службе новых и молодых специалистов» — сообщает пресс-служба правительства.
Кадырбеков возглавляет партию «Ыйман Нуру», участвовавшую в выборах, а также был заместителем предыдущего министра культуры. Новый министр культуры окончил факультет журналистики и массовых коммуникаций Канзасского университета в США, а также магистратуру по направлению «международные связи и госуправление» в Японии.
Политобъединение «Ыйман Нуру» связывали с кланом Матраимовых и партией «Мекеним Кыргызстан» через основателя обеих партий Айбека Осмонова. Он ушел с поста лидера политобъединения в августе этого года после сообщений нескольких членов партий о давлении со стороны «Мекеним Кыргызстана». Потом лидером был избран Кадырбеков.
На теледебатах перед парламентскими выборами Кадырбеков несколько раз заявил, что партия «Ыйман Нуру» не связана с Матраимовыми и она «не возьмет ни копейки у Матраимова, даже если совсем не останется денег».
Кроме этого, Кадырбеков отметил важность совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о вывозе из Кыргызстана более $700 млн через коррупционную схему на Таможне, где фигурирует семья Матраимовых.
В прошлом, Кадырбеков уже успел поработать главой пресс-службы МИДа, а также в администрации президента.
Сабыркул Ашимбаев — полпред правительства в Нарынской области
На прошедших выборах 4 октября Ашимбаев был на 29 позиции в списке партии «Мекенчил», как безработный.
В базе данных минюста он значится руководителем «Кыргызско-Казахской компании ABN и Со».
На выборах 2010 года Ашимбаев баллотировался от партии «Ата Мекен» в бытность гендиректором газеты «Аалам».
Айбек Бусурманкулов — полпред правительства в Таласской области
Гражданский активист Бусурманкулов выступал за национализацию золотого месторождения Джеруй в Таласской области. Сам премьер Жапаров также требовал увеличить долю государства в акциях Кумтора. Но после того, как его кандидатуру утвердили на пост главы кабмина 10 октября Жапаров сказал, что не видит необходимости в национализации Кумтора, так как там «не осталось золота».
Таласские милиционеры задержали Бусурманкулова 23 июня сразу после похорон экс-депутата Болота Шера. На следующий день активист планировал провести собрание для обсуждения разработки Джеруя. Позже в УВД Таласской области сказали, что «разъясняли ему санитарные правила» на фоне пандемии из-за информации о готовящемся митинге. Бусурманулова и раньше допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.
Над текстом работали Елена Короткова, Айдай Токоева и Айгерим Рыскулбекова.