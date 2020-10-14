Камчыбек Ташиев опубликовал в фейсбуке фото с другом и давним соратником Садыром Жапаровым, которого парламент одобрил на пост премьера. У политиков долгая история взаимоотношений, общие идеи, политинтересы, суды и партии.

1 апреля 2011 года. Во время перерыва между заседаниями произошла драка между «республиканцем» Алтынбеком Сулаймановым и «ата-журтовцами» Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым. Это вызвало переполох в Белом доме — как это было, можно прочитать здесь .

Но объятия на фото напомнили пользователям о других политических тандемах Ташиева. Например, с Сооронбаем Жээнбековым, которого Ташиев в 2017 году поддерживал во время выборов президента. Тогда Ташиев тоже баллотировался, но снял свою кандидатуру в пользу действующего президента. В этих же выборах планировал участвовать Садыр Жапаров, но его задержали по приезду в Кыргызстан, осудили на 10 лет по делу о протестах в Иссык-Кульской области, когда в заложники был взят политик Эмильбек Каптагаев. Каптагаев, кстати, во время суда над Жапаровым сказал, что к нему претензий не имеет.

До выборов президента и после Ташиев поддерживал экс-премьера и кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Во время объединения «Ата-Журта» и «Республики» в 2015 году политики продемонстрировали фотографию в стиле рождественских открыток и даже мылили друг друга на камеру.

А уже после выборов, когда Омурбек Бабанов был вынужден покинуть Кыргызстан, Ташиев встретился с ним в Москве. На Бабанова было возбуждено несколько уголовных дел. В подписи к фотографии Ташиев написал: «Все хорошее только начинается! До скорой встречи!»

Фото было сделано в конце марта 2019 года, Бабанов обещал вернуться вернулся в страну в апреле, но сделал это гораздо позже — в августе. Политик обещал уйти из политики, но держался до митингов октября 2020 года, когда сначала выставил свою кандидатуру в качестве премьера, а после — поддержал кандидатуру своего оппонента Садыра Жапарова.