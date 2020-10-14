Политический кризис в Кыргызстане изменил не только общество, но и политиков. Он протестировал общественных деятелей и депутатов парламента на способность сохранять свои взгляды и отстаивать политическую позицию в сложной ситуации. Кто-то остался стоять на своем, кто-то изменил политический окрас, кто-то метался и долго не мог сделать окончательный выбор, но заявлял о поступающих угрозах.

В пул изменчивых политиков вошла и первая вице-спикер парламента Аида Касымалиева. Kloop проанализировал ее высказывания за последнюю неделю и увидел, как менялся ее взгляд на кандидатуру Садыра Жапарова в качестве премьер-министра.

Согласие

На встрече части нардепов в отеле «Достук» 6 октября, где в нарушение норм Конституции выбрали новых премьер-министра Садыра Жапарова и спикера Мыктыбека Абдылдаева, Касымалиева присутствовала. Она проголосовала за Жапарова.

«Предлагали Садыра Жапарова на тот момент, мы проголосовали за Садыра Жапарова. Потому что он единственный такой популярный, когда все выходят в люди, то поддерживают только его, остальных гонят с площадей, закидывают баклажками», — пояснила выбор она.

Отрицание и протест

Через почти три дня, ночью 10 октября, политик заявила, что Жапаров не сможет стать «мостиком между властью и оппозицией». И вместо него нужно выдвинуть другую кандидатуру, потому что Жапаров в кресле премьера внесет раскол среди кыргызстанцев.

Днем 10 октября в госрезиденции прошло второе заседание, где нардепы попытались легитимизировать выдвижение Садыра Жапарова. По данным аппарата Жогорку Кенеша, на заседании присутствовали 54 депутата, еще 10 передали коллегам свои доверенности. Большинство из тех, кто единогласно поддержал Жапарова, шли на выборы-2020 от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Касымалиева не была на заседании, и возмутилась, что ее внесли в список голосовавших за назначение Жапарова премьером. 11 октября в 13.27 она опубликовала в своем фейсбуке пост, где раскритиковала поведение коллег в госрезиденции.

Касымалиева констатировала, что в ходе заседания депутаты снова нарушили регламент ЖК и Конституцию, и рассказала о якобы поступивших ей угрозах действующего депутата парламента от партии «Кыргызстан» Урмата Самаева.

Сейчас Самаев член партии «Мекеним Кыргызстан», от которой он должен был прийти после выборов в седьмой созыв ЖК. Он назвал слова Касымалиевой о запугивании ложью и сказал, что «ее не видел очень давно».

В тот же день, но в 19.23, в фейсбуке Касымалиева сделала официальное заявление. Политик напомнила, что по закону и.о.премьера должен быть первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков, а сама она должна занять пост и.о. спикера как первый вице-спикер.

И снова согласие

Менее чем через сутки Аида Касымалиева снова изменила свое мнение. 12 октября она дала интервью КНИА «Кабар», где заявила, что для достижения общенационального консенсуса «не должно быть никаких быстрых, скороспелых, сырых и односторонних решений».

Исходя из ее слов, Садыр Жапаров — безальтернативный кандидат в премьеры.

«Если кто-то считает, что теперь другая сторона под скорую руку проведет другого кандидата в премьер-министры, то они ошибаются. Такого не будет. Жогорку Кенеш должен будет собраться в полном составе (да, я буду настаивать на том, что заседание столь исторической важности требует личного участия Народных Депутатов и выписывать доверенности, как будто речь идет о передаче какой то мелкой собственности, а не решения судеб родины, неприемлемо).

И мы все вместе примем решение, которое будет отвечать интересам нашего единого народа Кыргызстана. Оно не должно ущемлять ничьи интересы, никто не должен остаться за бортом. Именно достижение общенационального согласия соответствует задачам, стоящим перед государством», — заверила она.

Тем не менее, по словам Касымалиевой, принятые на депутатском собрании 10 октября решения в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша все еще незаконны. Их можно расценивать как посягательства на государственную власть с последующей уголовной ответственностью.

На внеочередном заседании 13 октября Касымалиева снова и уже окончательно высказалась в пользу легитимизации Садыра Жапарова как премьера Кыргызстана. Хотя и сказала, что все это время находилась под давлением сторонников Жапарова.

«На протяжении трех дней мне угрожают: “Мы сожжем твой дом, уничтожим тебя, изнасилуем тебя”. Уважаемые сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, пусть он будет премьер-министром, он достоин этого.

Но я говорю о том, чтобы он был легитимным премьер-министром. Вместо того, чтобы садиться на кривое кресло, пусть его выберет весь Жогорку Кенеш и он станет премьер-министром. Никто не будет против.

В эти дни я одна боролась на улице с членами ОПГ, которые угрожали мне. Перестаньте мне угрожать. Вот, у нас уже есть спикер, есть президент. Осталось Садыру Жапарову стать легитимным премьер-министром. Обращаюсь к вам — перестаньте меня запугивать по телефону и фейсбуку. Я вас не боюсь», — заключила политик.