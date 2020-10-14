Экс-таможенника Эмилбека Кимсанова освободили из заключения. Об этом «Азаттыку» сообщил и.о главы МВД Улан Ниязбеков.

По словам Ниязбекова, пострадавший написал встречное заявление, поэтому уголовное дело было прекращено.

Адвокат Кимсанова Назгул Суйунбаева рассказала, что он вышел на свободу 6 октября на основе постановления старшего следователя управления МВД Улана Закиралиева.

«Согласно этому постановлению уголовное дело было прекращено. По одной части, пострадавшая сторона в лице Автандила Конгантиева отказалась от претензий, по второй – вина Кимсанова не была доказана», — сказала Суйунбаева.

Кимсанов бывший сотрудник Таможенной службы по южному региону. Его считали приближенным Райымбека Матраимова, бывшего заместителя главы Таможенной службы.

Он подозревался в избиении своего коллеги Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева, инцидент произошел в декабре 2018 года. Кимсанов настаивал, что дело было закрыто.

С февраля 2020 года Кимсанов и его родственники направили несколько видеообращений на имя президента, о том что, подвергаются угрозам со стороны клана Матраимовых. После этого Кимсанов был привезен из Санкт-Петербурга из-за дела об избиении Конгантиева.

Кимсанов продолжал рассказывать о давлении со стороны Матраимовых, когда он бул в заключении, его семья опубликовала видео.

В нем Кимсанов рассказывал, что Райымбек Матраимов приказал ему привезти живым или мертвым журналиста расследователя Али Токтакунова. Токтакунов — один из авторов журналистского расследования о коррупции на таможне, фигурантом которого является Матраимов.

Пока Кимсанов был в колонии, его близкие жаловались, что мужчину избивают. В социальных сетях распространили видео и фото доказательства, но ГСИН опровергал эти обвинения. По их версии Кимсанов получил повреждения при падении с кровати. Позже сообщалось, что это дело расследует Генеральная прокуратура, однако ГСИН вскоре сообщил, что самостоятельно расследует дело. Тогда, депутат Дастан Бекешов рас критиковал их за это, сказал — «сами себя расследуете?»

Матраимовы не признали ни одного из заявлений со стороны Кимсанова и его семьи.