Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей страничке в Твиттере сообщил, что поддерживает Сооронбая Жээнбекова и считает его легитимным президентом.

Президент С. Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 13, 2020

Он также поприветствовал кыргызстанцев с «возвращением в конституционное поле» и добавил, что Казахстан призывал к этому ещё с начала протестов.

О ситуации в Кыргызстане Токаев высказался впервые за время политического кризиса в стране.

Протесты в Кыргызстане начались 5 октября — на следующий день после прошедших парламентских выборов. Тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованием отменить итоги голосования. По словам протестующих, выборы не были легитимными, а партии занимались подкупами голосов и массовой регистрацией граждан.

Мирная акция протеста переросла в столкновения между гражданами и силовыми структурами. Последние стреляли резиновыми пулями и пускали светошумовые гранаты. В ходе столкновений десятки граждан получили ранения, ещё один погиб.

В ночь с 5 на 6 октября митингующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Спустя 5 дней депутаты парламента на внеочередном заседании выдвинули кандидатуру Жапарова в премьер-министры. Постановление подписали спустя два дня, однако Жээнбеков вернул его в парламент и заявил, что «все решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению».

14 октября парламент вновь собрался на заседание, чтобы утвердить главу правительства и его состав.

Текстовую трансляцию о происходящем на заседании читайте здесь: