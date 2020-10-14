Пресс-служба Первомайского районного суда сообщила «Клоопу», что суд оправдал начальника Генштаба вооруженных сил Таалайбека Омуралиева.

Его обвиняли в незаконном распределении квартир военнослужащим. Вместе с Омуралиевым суд оправдал еще десять человек, обвиняемых по тому же делу.

В их числе недавно назначенный замглавы Совбеза Жаныбек Капаров, экс-первый замначальника Генштаба Кубанычбек Орозматов, а также бывший зампредседателя Госкомитета по делам обороны Нурбек Дуйшеналиев. Все они состояли в комиссии по распределению квартир военнослужащим в микрорайоне« Джал» в Бишкеке.

Суд первой инстанции в 2017 году признал Таалайбека Омуралиева и других обвиняемых по этому делу виновными в злоупотреблении должностным положением. Бывшего министра оштрафовали на 5 млн сомов и лишили звания генерал-майора.

Позже Бишкекский горсуд вернул ему звание, оставив лишь штраф. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил Таалайбека Омуралиева на пост начальника Генштаба 9 октября после начала политического кризиса в стране. До этого Генштаб ВС КР возглавлял Райымберди Дуйшенбиев.