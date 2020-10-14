Бишкекский городской суд 14 октября отпустил кандидата от партии «Социал-демократов» Темирлана Султанбекова под домашний арест. Об этом сообщила адвокатесса Султанбекова Чынара Джакупбекова в интервью 24.kg.

Ранее Первомайский райсуд водворил Султанбекова в СИЗО-1 по обвинению в организации массовых беспорядков.

Тогда Джакупбекова заявляла о намерении обжаловать решение райсуда в вышестоящей инстанции.

Темирлан Султанбеков был задержан 10 октября сотрудниками ГКНБ и водворён в ИВС. Находясь в заключении, Султанбеков написал письмо в котором сообщил об угрозах. По его словам, конвоир в изоляторе пугал его «матраимовскими пытками». 11 октября Султанбеков объявил голодовку.

Кроме Султанбекова 10 октября были задержаны и многие другие политики, в том числе Алмазбек Атамбаев вместе с двумя телохранителями — Канатом Сагымбаевым и Дамиром Мусакеевым.

В этот же день стало известно о задержании двух его сыновей — Сеида и Кадыра Атамбаевых, которых позже отпустили домой.

Задержание Атамбаева, членов его семьи и приближённых случилось после массовых беспорядков в Бишкеке, которые начались 5 октября после прошедших парламентских выборов. В ночь на 6 октября сторонники Атамбаева помогли ему освободиться из заключения в СИЗО.