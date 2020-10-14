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Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента в Баткенской области. По данным Штаба, всего за время пандемии умерли 1 094 человек от COVID-19.

За сутки выявили 330 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Ошская область — 74;
  • Джалал-Абадская область — 70;
  • Бишкек — 68;
  • Баткенская область — 43;
  • Ош — 36;
  • Иссык-Кульская область — 18;
  • Чуйская область — 12;
  • Таласская область — 9.

За все время пандемии в республике выявили 50 201 случай инфицирования COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 172 пациента:

  • Джалал-Абадская область – 47;
  • Ошская область – 39;
  • Баткенская область – 35;
  • Чуйская область – 17;
  • Бишкек – 14;
  • Ош – 10;
  • Иссык-Кульская область – 7;
  • Нарынская область – 3.

Всего за время пандемии выписали 44 884 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 7 случаев заражения COVID-19. В Джалал-Абадской области заразились три медика, двое в Таласской области и по одному медику в Баткенской и Иссык-Кульской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 456 медиков, из которых выздоровели 3 105 медработников.

По данным штаба, сейчас в больницах страны лечатся 1 960 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1 801 человек на самоизоляции.

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