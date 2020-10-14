Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента в Баткенской области. По данным Штаба, всего за время пандемии умерли 1 094 человек от COVID-19.

За сутки выявили 330 новых случаев заражения коронавирусом:

Ошская область — 74;

Джалал-Абадская область — 70;

Бишкек — 68;

Баткенская область — 43;

Ош — 36;

Иссык-Кульская область — 18;

Чуйская область — 12;

Таласская область — 9.

За все время пандемии в республике выявили 50 201 случай инфицирования COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 172 пациента:

Джалал-Абадская область – 47;

Ошская область – 39;

Баткенская область – 35;

Чуйская область – 17;

Бишкек – 14;

Ош – 10;

Иссык-Кульская область – 7;

Нарынская область – 3.

Всего за время пандемии выписали 44 884 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 7 случаев заражения COVID-19. В Джалал-Абадской области заразились три медика, двое в Таласской области и по одному медику в Баткенской и Иссык-Кульской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 456 медиков, из которых выздоровели 3 105 медработников.

По данным штаба, сейчас в больницах страны лечатся 1 960 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1 801 человек на самоизоляции.