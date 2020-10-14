Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента в Баткенской области. По данным Штаба, всего за время пандемии умерли 1 094 человек от COVID-19.
За сутки выявили 330 новых случаев заражения коронавирусом:
- Ошская область — 74;
- Джалал-Абадская область — 70;
- Бишкек — 68;
- Баткенская область — 43;
- Ош — 36;
- Иссык-Кульская область — 18;
- Чуйская область — 12;
- Таласская область — 9.
За все время пандемии в республике выявили 50 201 случай инфицирования COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 172 пациента:
- Джалал-Абадская область – 47;
- Ошская область – 39;
- Баткенская область – 35;
- Чуйская область – 17;
- Бишкек – 14;
- Ош – 10;
- Иссык-Кульская область – 7;
- Нарынская область – 3.
Всего за время пандемии выписали 44 884 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 7 случаев заражения COVID-19. В Джалал-Абадской области заразились три медика, двое в Таласской области и по одному медику в Баткенской и Иссык-Кульской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 456 медиков, из которых выздоровели 3 105 медработников.
По данным штаба, сейчас в больницах страны лечатся 1 960 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1 801 человек на самоизоляции.