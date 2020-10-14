Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана и утвердил состав кабинета министров.

Согласно указу президента новое правительство выглядит так:

Первый вице-премьер-министр Новиков Артем;

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов;

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова;

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров;

Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев;

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

Министр юстиции Марат Джаманкулов;

Министр финансов Кыялбек Мукашев;

Министр Экономики Санжар Муканбетов;

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков;

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;

Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев;

Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев;

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кыдырбеков;

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;

Председатель Госкомитета промышленности Жыргалбек Сагынбаев;

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Депутаты парламента 6-го созыва утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра в государственной резиденции «Ала-Арча».

Ранее Жапаров был самопровозглашенным премьер-министром и занимал этот пост несколько дней, однако парламентарии не раз поднимали вопрос о легитимности Жапарова на посту главы кабмина.

Позже группа депутатов все же выбрала Жапарова в качестве премьер-министра, но и тогда это решение было нелегитимным, так как при утверждении Жапарова не было достаточного количества депутатов.