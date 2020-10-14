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Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана и утвердил состав кабинета министров.

Согласно указу президента новое правительство выглядит так:

  • Первый вице-премьер-министр Новиков Артем;
  • Вице-премьер-министр Максат Мамытканов;
  • Вице-премьер-министр Аида Исмаилова;
  • Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров;
  • Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев;
  • Министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • Министр юстиции Марат Джаманкулов;
  • Министр финансов Кыялбек Мукашев;
  • Министр Экономики Санжар Муканбетов;
  • Министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
  • Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
  • Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
  • Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев;
  • Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев;
  • Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
  • Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кыдырбеков;
  • Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
  • Председатель Госкомитета промышленности Жыргалбек Сагынбаев;
  • Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

Депутаты парламента 6-го созыва утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра в государственной резиденции «Ала-Арча».

Ранее Жапаров был самопровозглашенным премьер-министром и занимал этот пост несколько дней, однако парламентарии не раз поднимали вопрос о легитимности Жапарова на посту главы кабмина.

Позже группа депутатов все же выбрала Жапарова в качестве премьер-министра, но и тогда это решение было нелегитимным, так как при утверждении Жапарова не было достаточного количества депутатов.

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