Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана и утвердил состав кабинета министров.
Согласно указу президента новое правительство выглядит так:
- Первый вице-премьер-министр Новиков Артем;
- Вице-премьер-министр Максат Мамытканов;
- Вице-премьер-министр Аида Исмаилова;
- Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров;
- Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев;
- Министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- Министр юстиции Марат Джаманкулов;
- Министр финансов Кыялбек Мукашев;
- Министр Экономики Санжар Муканбетов;
- Министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
- Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
- Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
- Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев;
- Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев;
- Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
- Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кыдырбеков;
- Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
- Председатель Госкомитета промышленности Жыргалбек Сагынбаев;
- Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.
Депутаты парламента 6-го созыва утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра в государственной резиденции «Ала-Арча».
Ранее Жапаров был самопровозглашенным премьер-министром и занимал этот пост несколько дней, однако парламентарии не раз поднимали вопрос о легитимности Жапарова на посту главы кабмина.
Позже группа депутатов все же выбрала Жапарова в качестве премьер-министра, но и тогда это решение было нелегитимным, так как при утверждении Жапарова не было достаточного количества депутатов.