Премьер-министр Садыр Жапаров сказал, что президент Сооронбай Жээнбеков пока не уходит в отставку. Об этом он сказал своим сторонникам у Дома правительства после переговоров с Жээнбековым.

«В последний раз прошу вас, разойдитесь. Я не отвечаю за то, что будет, если вы останетесь. Будьте терпеливы. Он [Жээнбеков] уйдет. Переговоры еще идут. Даст Бог, завтра к обеду договоримся», — сказал Жапаров.

При этом пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева в интервью «Акипресс» рассказала, что Жээнбеков планирует уйти в отставку только после парламентских выборов.

«Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству.

Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле», — сказала Стамалиева.

После того как Жапаров озвучил информацию о том, что Жээнбеков не уходит в отставку, его сторонники, которые были на старой площади весь день, не стали расходится, а продолжали требовать отставки президента.

«Не уходите, пока все не решится. Будьте мужиками и стойте до конца. Они нас обманывают, тянут время», — заявил один из митингующих.

Жапаров не раз говорил об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Это требование он также озвучил и уже в должности премьер-министра Кыргызстана.