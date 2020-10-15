Кадыр Атамбаев в своем фейсбуке опубликовал короткую запись о встрече Темирлана Султанбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым, которая прошла 14 октября.

По словам Султанбекова, на этой встрече он сказал Жапарову, что у него нет права на ошибку и при этом есть народная поддержка.

«Он [Садыр Жапаров] сказал, что готов начать все с чистого листа, поэтому я считаю, что в эту трудную минуту для страны, если он берет на себя ответственность кризис-менеджера и готов прогнать Жээнбековых, его необходимо в этом поддержать», — сказал Султанбеков.

Султанбекова выпустили после того, как Жапаров выступил в его защиту, заявив, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают обществу, недопустимо.

«Следует подчеркнуть, что я, как премьер-министр не имею морального права и полномочий оказывать влияние на суд, органы прокуратуры и следствия. Считаю, что в правовом государстве, к построению которого мы стремимся, содержание общественных и политических деятелей под следствием, можно заменить домашним арестом», — сказал Жапаров.

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Темирлана Султанбекова — задержали сотрудники ГКНБ 10 октября по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке.

После задержания Султанбеков написал письмо, рассказав, что ему угрожают пытками и объявил голодовку. Уже 14 октября Бишкекский горсуд отпустил Султанбекова под домашний арест.

В защиту Султанбекова выступали политики Омурбек Бабанов и Жанар Акаев и другие депутаты, которые требовали отпустить кандидата от партии «Социал-демократов».