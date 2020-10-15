Митингующие в поддержку премьера Садыра Жапарова подъехали к дому правительства, у которого уже несколько дней устраивают акции протеста, на мусоровозе «Тазалыка».

По информации Kaktus.media, часть демонстрантов к дому правительства довезли от гостиницы «Иссык-Куль» специальные автобусы. Оставшиеся шли пешком, пока не увидели на обочине мусоровоз «Тазалыка». Тазалыковцы сегодня убирали мусор в районе гостиницы.

Айтор биз өз кызматыбызды өтөй берели💙 Сүйүктүү Тазалык сүйүктүү шаарды тазалап жүрүүдө🤝 @mp_tazalyk #Бишкеклюбимыйгород pic.twitter.com/MPDbmBQBuK — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) October 15, 2020

По информации СМИ, демонстранты сели в мусоровоз и вынудили водителя оставить убирающих мусор сотрудников и довезти их к дому правительства.

Чего хотят митингующие?

Если раньше они требовали назначения Садыра Жапарова премьером, а после — отставки президента, то теперь хотят отставки спикера парламента Каната Исаева. После отставки президента именно спикер должен стать и.о. главы государства. Митингующие хотят, чтобы временным президентом стал премьер Садыр Жапаров.

Если Жапаров станет и.о главы государства, то, по Конституции, в досрочных выборах президента он не сможет принять участия. Также демонстранты хотят роспуска парламента.