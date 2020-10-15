Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина прокомментировал отставку Сооронбая Жээнбекова.

«Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», — сказал Дмитрий Песков российским журналистам.

По словам Пескова, Россия продолжает «внимательно отслеживать все, что происходит» в Кыргызстане.

«Хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», — сказал он. Песков назвал Кыргызстан «очень близким партнером».

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, хотя ранее его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева говорила, что глава государства намерен доработать до новых выборов в парламент. Исполнилось ровно три года со дня его избрания.

Жээнбеков объяснил свое решение накалившейся ситуацией между сторонниками премьера Садыра Жапарова и силовиками. Отставка Жээнбекова была одним из первых и главных требований нового премьер-министра Садыра Жапарова. При этом Жапарова освободили из заключения в ночь с 5 на 6 октября, после того как протестующие взяли под контроль Белый дом, а уже к 14 октября он официально был выбран властями премьером.

После того, как Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку, сторонник Жапарова стали требовать отставки и спикера парламента Каната Исаева. Именно Исаев, как спикер, станет и.о. президента до новых выборов.

Сторонники Жапарова хотят, чтобы именно премьер стал и.о. президента — однако, если такое произойдет, по законам он уже не сможет баллотироваться в президенты.

Садыр Жапаров

В 2017 году Садыр Жапаров был намерен участвовать в выборах президента Кыргызстана и мог бы быть соперником Сооронбая Жээнбекова. Он оппонировал правлению предшественника Жээнбекова Алмазбека Атамбаева.

До 2017 года Жапаров жил четыре года за границей, потому что в Кыргызстане его обвиняли в попытках насильственного захвата власти и взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году. Когда Жапаров вернулся, сразу после пересечения границы его задержал ГКНБ.

Жапаров был признан виновным, хотя взятый им в заложники экс-губернатор Эмильбек Каптагаев говорил, что не имеет к политику претензий и настаивал на нехватке доказательств в деле. Жапарова осудили на 10 лет — за время его нахождения в заключении скончались его родители и сын. Его сторонники устроили несколько акций протеста, но не добились оправдания политика. А в ноябре 2019 года он просил Жээнбекова о помиловании — говорил, что дело было сфабриковано, а его семья находится в тяжелом положении.