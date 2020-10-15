Депутат Дастан Бекешев в своем твиттере сообщил, что база данных законопроектов Жогорку Кенеша уничтожена после захвата Белого дома во время беспорядков.

Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось востановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов. — Дастан Бекешев (@bekeshev) October 15, 2020

Издание Kaktus.Media со ссылкой на пресс-службу парламента сообщило, что законопроекты хранились на одном сервере, который был уничтожен. На другом сервере находился сайт Жогорку Кенеша, который удалось частично восстановить.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить данные по законопроектам.

Сервера Жогорку Кенеша и сам Белый дом были разгромлены во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября после митинга несогласных с итогами парламентских выборов 4 октября.

Уже после захвата Белого дома, в здании произошел пожар, который приехали тушить три пожарных расчета. В результате захвата, здание парламента было без охраны еще несколько дней.

В Белом доме уничтожены многие документы, техника, стекла, выбиты двери, сломана мебель в кабинетах депутатов и аппарата Жогорку Кенеша. Зал заседания парламентариев также был разгромлен митингующими.