Президент Сооронбай Жээнбеков добровольно снял с себя полномочия главы государства в день трехлетия со дня своего избрания.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты госрезиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — написал президент, очевидно, имея в виду под протестующими сторонников премьера Садыра Жапарова.

Отставка Жээнбекова была одним из первых и главных требований нового премьер-министра Садыра Жапарова.

Мы собрали для вас альбом трех лет правления Жээнбекова.

2020 год

29 сентября 2020 года, визит в Венгрию накануне выборов в кыргызский парламент. Выборы стали причиной протеста, за которым последовал захват Белого дома и октябрьская политическая нестабильность. 31 августа 2020 года, День независимости Кыргызстана в условиях пандемии. 8 июля 2020 года. Перед пиком пандемии Жээнбеков встретился с медиками в дневных стационарах. 1 июня 2020 года. Жээнбеков встретился с детьми, потерявшими родителями, и рассказал им о прелестях президентства. 9 мая 2020 года. Жээнбеков возлагает цветы в память воинов Второй мировой войны, марш памяти в память погибших и воевавших отменен из-за пандемии. Президент пока показательно не надевает маску. 7 апреля 2020 года. Президент и его окружение пришли в «Ата-Бейит» почтить память погибших при смене власти 7 апреля 2010 года. 17 марта 2020 года Жээнбеков почтил память погибших в Аксыйских событиях 17 марта 2002 года. 28 февраля 2020 года, визит в Москву, встреча с Владимиром Путиным. Встреча во время пандемии закончится казусом — Жээнбеков приедет на марш победы, у человека из его окружения подтвердят коронавирус и, так и не встретившись с Путиным, вся делегация направится назад. 10 января 2020 года, президент посетил строящийся парк дружбы Кыргызстана с Азербайджаном.

2019 год

26 декабря 2019 года, президент с супругой на детском утреннике. 27 ноября 2019 года, встреча с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым. 24 октября 2019 года. Визит в Японию. Жээнбеков принял участие в церемонии провозглашения восшествия на престол Императора Японии Нарухито. 26 сентября 2019 года. Визит Жээнбекова в Иссык-Кульскую область. 22 августа 2019 года. Жээнбеков на фоне молоковоза в Нарынской области. 30 июня 2019 года на праздновании 130-летия силача и батыра Каба уулу Кожомкула. 14 июня 2019 года на заседании ШОС. 9 мая 2019 года на шествии «Бессмертного полка». 24 апреля 2019 года. Жээнбеков вместе с мэром Бишкека Азизом Суракматовым изучает новые газомоторные автобусы с электронным билетированием. 16 марта 2019 года. Жээнбеков на субботнике в «Ата-Бейите». 20 февраля 2019 года, Жээбеков посетил военную часть в Кадамжае. 24 января 2019 года, президент встретился со сборной Кыргызстана по футболу и наградил ее. На фото он с футболистом Виталием Люксом.

2018 год

7 декабря 2018 года, Москва. Президент открывает памятник писателю Чингизу Айтматову вместе с его сыном Эльдаром Айтматовым. 20 ноября 2018 года Жээнбеков встретился с экс-спикерами и экс-премьерами Кыргызстана. 5 октября 2018 года. Президент на форуме имени Чингиза Айтматова с сестрой писателя Розеттой Айтматовой. 26 сентября 2018 год, встреча с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. 16 августа 2018 года. Жээнбеков встретился с дехканами Ошской области. 6 июля 2018 года, средне-азиатские лидеры встретились в Казахстане. 8 июня 2018 года, Пекин. Жээнбеков и его окружение смотрят оперу по эпосу «Манас». 14 мая 2018 года, Сочи, где проходило заседание ЕАЭС. 9 апреля 2018 года, Анкара. Встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 6 марта 2018 года, встреча с главредами кыргызских СМИ. 1 февраля 2018 года, визит в Таджикистан. 12 января 2018 года, Жээбеков посетил исторический музей в Бишкеке после его реконструкции. Музей не открыт и по сей день, а по делу о его реконструкции осудили бывшего премьера Сапара Исакова.

2017 год

Тут всего две фотографии, ведь инаугурация Жээнбекова прошла в конце 2017 года.