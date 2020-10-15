Сторонники новоназначенного премьер-министра Садыра Жапарова 14 октября весь день митинговали у Дома правительства. Они требовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова, в противном случае ночью они грозились направиться в сторону госрезиденции «Ала Арча». Это уже второй случай, когда они безнаказанно нарушают режим ЧП и комендантский час.

При этом в Бишкеке с 9 октября действует повторно введенный режим чрезвычайного положения, при котором запрещены массовые собрания и введен комендантский час с 22:00 до 05:00. За порядком в столице следят сотрудники МВД, комендатура и добровольные дружины горожан.

Однако аппарат президента высказал свою «настороженность бездействием» МВД и комендатуры в отношении сторонников Жапарова. В аппарате напомнили об условиях режима ЧП, сославшись на многочисленные звонки представителей СМИ и граждан по поводу угрозы сторонников премьер-министра выдвинуться к резиденции.

«Нас настораживает бездействие МВД и комендатуры Бишкека по соблюдению требований режима ЧП, тем самым подвергая опасности жизни горожан. Аппарат президента не может отвечать за действия МВД, комендатуры Бишкека и тех, кто направился в сторону госрезиденции», — передает сообщение аппарата издание Kaktus.media.

«У нас все под контролем»

В ответ на заявление аппарата президента МВД сообщило, что ситуация в Бишкеке находится «под полным контролем» правоохранительных органов.

«Сотрудники милиции совместно с военными и представителями добровольных народных дружин несут усиленную охрану общественного порядка, особенно с наступлением комендантского часа с 22:00 до 05:00», — заявили в ведомстве.

В министерстве также напомнили горожанам, что его сотрудники всегда на страже порядка.

«Попытки провокаций, нарушение общественного порядка будут жестко пресекаться согласно требованиям законов. В случае возникновения каких-либо угроз просим граждан обращаться по телефонному номеру 102. Мы всегда на связи с вами», — заверили в МВД.

Режим ЧП

Президент ввел нынешний режим ЧП 12 октября, так как предыдущий его указ от 9 октября парламентарии не рассмотрели на своем заседании. Согласно закону, парламентарии должны одобрить указ о введении ЧП со стороны президента в трехдневный срок, если же они этого не сделали, то документ не имеет силы.

Этот указ депутаты одобрили на заседании 13 октября перед избранием нового спикера парламента. В указе Жээнбекова говорится, что режим чрезвычайного положения вводится «исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации».

Согласно указу президента, новый режим ЧП в Бишкеке действует с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября. Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Алмазбек Орозалиев.

Введенный режим запрещает скопления и любые другие массовые мероприятия граждан, вместе с этим граждан также могут ограничить в использовании сотовой связи и выдворять, если они не проживают в столице.

Однако 10 октября те же сторонники Жапарова всю ночь праздновали выдвижение его кандидатуры на пост премьер-министра на территории Старой площади с салютами. Никаких мер к ним не было применено.

Президент решил ввести режим ЧП в Бишкеке после того, как 9 октября сторонники Садыра Жапарова напали на митинг оппозиции на площади Ала-Тоо. Демонстранты на площади Ала-Тоо выступали за кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра, а нападавшие поддерживали Жапарова.

До этого 5 октября состоялся многотысячный митинг против результатов выборов в парламент. Демонстрация переросла в столкновения с силовиками и захват Белого дома. В ночь на 6 октября митингующие освободили из колонии бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутата Садыра Жапарова и других чиновников и политиков.