Российское издание РБК, ссылаясь на источник в Министерстве финансов, сообщило, что Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Кыргызстану. Эту информацию позже подтвердил один из российских федеральных чиновников.

«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из них.

Кыргызское издание Tazabek со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия затягивает выделение кредита в 100 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на поддержку бюджета Кыргызстана. Кредит должен был поступить до 7 октября 2020 года.

Ранее, 11 августа 2020 года между Кыргызстаном и ЕФСР было подписано финансовое соглашение о выделении кредита в $100 млн долларов сроком на 20 лет под 1% для поддержки республиканского бюджета. 3 сентября 2020 года это соглашение ратифицировал парламент, 21 сентября подписал президент Жээнбеков. 2 октября соглашение было утверждено российской стороной.

«Кроме того, ежегодно со стороны России Кыргызстану выделялись безвозмездно грантовые средства в 50 млн долларов для поддержки военнослужащих и покрытия дефицита бюджета. Вместе с тем Россия ввела ограничения по финансовым переводам для “Газпром-нефть Азия”, то есть до 1 млн долларов за 1 перевод, тогда как на денежные переводы не распространялись данные ограничения», – сообщили в Tazabek.

Россия является главным пайщиком Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Пока не ясно, действительно ли помощь ЕФСР приостановлена, но, по данным РБК, Москва контролирует 88% уставного капитала фонда.

Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов также прокомментировал эту информацию на своей странице в фейсбуке под заголовком «Москва пытается погасить киргизскую смуту».

«У Кремля остается единственный, если можно так выразиться, конвенциональный способ остановить сползание Киргизии в пучину хаоса и под власть организованного криминала, и она его применяет – приостановку финансовой помощи», – написал Дубнов.

По его словам, назначение парламентом на пост премьер-министра «выпущенного “революционной” толпой из заключения» Садыра Жапарова, и его требование к президенту Жээнбекову уйти в отставку – это основание говорить, что «за спиной свежеиспеченного премьера стоят киргизские ОПГ, демонстративно шантажирующие слабую власть».

«Забавно, что сам Жапаров называет их “третьей силой”… Реально же криминал давно уже рулит Киргизией», – заявил политолог.

Москва пытается погасить киргизскую смутуУ Кремля остаётся единственный, если можно так выразиться, конвенциональный… Publicerat av Аркадий Дубнов Onsdag 14 oktober 2020

По данным РБК, в последний раз о публичной финансовой помощи Кыргызстану сообщалось в 2019 году – Россия тогда безвозмездно выделила 30 млн долларов. С февраля 2018 году Кыргызстану были списаны долги на сумму более 700 млн долларов, набранные с 2005 года. С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более 250 млн долларов.

Назначение Жапарова

Парламент Кыргызстана 14 октября утвердил с третьей попытки Садыра Жапарова на должность премьера. Теперь это решение депутаты легитимизировали, после указания со стороны президента Сооронбая Жээнбекова. Некоторые из депутатов сообщали о поступающих им угрозах, связанных с назначением Жапарова.

В тот же день президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об утверждении премьера в должности.

Ранее Жапаров был самопровозглашенным премьер-министром и занимал этот пост несколько дней, однако парламентарии не раз поднимали вопрос о его легитимности на посту главы кабмина.

Жапарова выдвинули в премьеры спустя 5 дней после того, как его соратники помогли ему освободиться из мест заключения.

До ночи 6 октября он отбывал срок в колонии за организацию и финансирование митинга в 2013 году. Жапарова тогда приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. Но после освобождения Жапарова Верховный суд отправил его дело на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам, аннулировав предыдущие судебные решения.

Пять дней политического кризиса

Утром 5 октября в Бишкеке начался мирный митинг несогласных с итогами выборов в парламент. Но ближе к наступлению темноты небольшая часть протестующих направилась к забору Белого дома и стала его расшатывать.

Тогда правоохранители, весь день дежурившие на улицах в полной амуниции, стали разгонять митинг. Силовики использовали водометы, резиновые пули, газ, светошумовые гранаты. Митингующие в ответ бросали камни и палки. В ходе разгона погиб 19-летний юноша, получивший ранения, несовместимые с жизнью.

После полуночи расклад сил изменился и в какой-то момент протестующим удалось захватить Белый дом. К этому времени раненые были с обеих сторон.

После протестующие пошли к ГКНБ и выломали ворота. В спецслужбе сказали, что не хотят конфликта, и выпустили из местного СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Освободили и его приближенных — бывшего премьера Сапара Исакова и бывших телохранителей.

В то же время сторонники оппозиционного Атамбаеву политика Садыра Жапарова вызволили его из мест заключения и привели на площадь Ала-Тоо. Они стали требовать назначения политика на пост премьер-министра или президента.

Агрессивно настроенные мужчины вплоть до 10 октября требовали назначения Жапарова на пост, пытались громить магазины, угрожали журналистам. А 9 октября они напали на митинг против ОПГ, в котором участвовали и Атамбаев со сторонниками, и молодые политики, не связанные с бывшим президентом.

Во время столкновения сторонников Жапарова и оппозиционеров в автомобиль Атамбаева четырежды выстрелил неизвестный мужчина. Садыр Жапаров заявил, что покушение инсценировал сам Атамбаев.