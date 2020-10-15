Премьер Садыр Жапаров вышел к своим сторонникам и объявил себя исполняющим обязанности президента.

«Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Полномочия президента и премьер-министра переданы мне», — сказал Жапаров.

После, по информации Kaktus.media, сторонники начали ликовать и политик не смог выступать дальше.

Об отказе спикера парламента Каната Исаева от исполнения обязанностей президента сообщило и 24.kg. Издание ссылалось на самого Каната Исаева, который рассказал о том, что написал заявление.

«Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — цитирует СМИ его заявление.

Садыр Жапаров и президентство

В 2017 году Садыр Жапаров был намерен участвовать в выборах президента Кыргызстана и мог бы быть соперником Сооронбая Жээнбекова. Он оппонировал правлению предшественника Жээнбекова Алмазбека Атамбаева.

До 2017 года Жапаров жил четыре года за границей, потому что в Кыргызстане его обвиняли в попытках насильственного захвата власти и взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году. Когда Жапаров вернулся, сразу после пересечения границы его задержал ГКНБ.

Жапаров был признан виновным, хотя взятый им в заложники экс-губернатор Эмильбек Каптагаев говорил, что не имеет к политику претензий и настаивал на нехватке доказательств в деле. Жапарова осудили на 10 лет — за время его нахождения в заключении скончались его родители и сын. Его сторонники устроили несколько акций протеста, но не добились оправдания политика. А в ноябре 2019 года он просил Жээнбекова о помиловании — говорил, что дело было сфабриковано, а его семья находится в тяжелом положении.

Садыр Жапаров вышел на свободу после митинга недовольных итогами выборов в парламент, который в ночь с 5 на 6 октября перерос в захват Белого дома. Ранним утром 6 октября сторонники политика привели его на площадь и стали называть его своим президентом, но его соратник Камчыбек Ташив объявил, что они будут добиваться назначения Жапарова в премьеры. Дальнейшая борьба за премьерство привела к столкновению сторонников политика с протестовавшими против ОПГ во власти 9 октября. Парламент и президент Сооронбай Жээнбеков одобрили кандидатуру Жапарова и 14 октября он официально стал премьером.

После того, как Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку, сторонник Жапарова стали требовать отставки и спикера парламента Каната Исаева. Все потому что именно спикер должен был стать и.о. президента до новых выборов.

Сторонники Жапарова хотели, чтобы именно премьер исполнял обязанности президента — однако, по законам, став и.о главы государства он уже не сможет баллотироваться в президенты на досрочных выборах.

По Конституции, и.о. президента не может выдвигать свою кандидатуру на досрочных выборах нового главы государства. Также у него нет полномочий назначать досрочные выборы в парламент и отправлять правительство в отставку. Однако и.о. президента может подписать указ о повторных парламентских выборах.