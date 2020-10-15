Бывшая депутатка парламента и политическая активистка Ширин Айтматова сообщила в своем твиттере, что ей снова угрожают, а также преследуют ее семью через суды.

«Завтра выйду на пресс-конференцию, где буду жечь и поджигать всех воров! Надоели угрозы! Надоели слёзы моих детей! Надоело жить в страхе! Надоели Ваши требования “молчать и не твитить!”» – написала она.

Завтра выйду на пресс конференцию где буду жечь и поджигать всех воров! Надоели угрозы! Надоело слёзы моих детей! Надоело жить в страхе! Надоели Ваши требования «молчать и не твитить!» — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) October 15, 2020

Я не прошу должность! Мне ничего не нужно! Просто остановите преследования меня и моей семьи через суды!!!! — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) October 15, 2020

В одном из твитов она обратилась к главе пресс-службы президента Толгонай Стамалиевой. По ее словам, Стамалиева обещала ее матери остановить преследования.

«Я Вам дала слово, что оставлю свои политические амбиции и уйду из политики. Я сдержала своё слово, а вы опять меня обманываете и обманываете! Сами травите Сен через Алманбета!» – заявила экс-депутатка.

Толгонай Стамалиева, вы обещали моей маме остановить преследования. Я Вам дала слово, что отставлю свои политические амбиции и уйду из политики. Я сдержала своё слово, а вы опять меня обманываете и обманываете! Сами травите Сен через Алманбета! — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) October 15, 2020

Алманбет, о котором идет речь в твите – это Алмамбет Салиев, замруководителя аппарата президента и бывший заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуации аппарата правительства.

«Алманбет Салиев только позавчера передавал требования для решения вопроса ареста мужа. Указание было – гасить Садыра Жапарова и хвалить президента», – написала Айтматова.

На момент публикации материала с Толгонай Стамалиевой связаться не удалось.

12 октября Айтматова сообщила в твиттере, что ее мужа Сыргака Кенжебаева, освобожденного во время протестов 6 октября, по решению суда вернули в колонию. По ее словам, ее предупредили о том, что у нее дома будет проведен обыск.

Муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев был освобожден протестующими 7 октября вместе с другими политзаключенными. Ранее из СИЗО ГКНБ были освобождены из мест заключения несколько бывших политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев и новый премьер-министр Садыр Жапаров.

Это не в первый раз, когда Ширин Айтматовой угрожают за ее деятельность. В декабре 2019 года она сообщила, что готова перестать писать в своем твиттере, чтобы ее мужа Сыргака Кенжебаева перестали избивать в СИЗО.

«Если подследственный Кенжебаев пожалуется на сокамерников, заявит, что его жизни угрожают, его незамедлительно переведут в помещение закрытого типа, где любые контакты с остальным контингентом исключаются», – отреагировали в ГСИН на ее заявление.

Исчезновение в аэропорту

Кенжебаев был задержан ГКНБ по подозрению в мошенничестве вечером 19 декабря 2019 года в Алматы. В этот же день его супруга участвовала в антикоррупционном митинге “Реакция 2:0”.

В аэропорту он ждал Ширин, детей и тещу – мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу.

Когда Айтматова с семьей прибыла в Алмату, то получила сообщение от мужа о задержании. После этого активистка искала супруга и обращалась в правоохранительные органы Казахстана и погранслужбу, однако те не знали или не говорили ничего о задержании Кенжебаева.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Айтматова назвала это репрессией. О задержании Кенжебаева сообщили и госканалы, но не говорили, что он муж политактивистки Ширин Айтматовой.

Адвокатка заявителя Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминга, Жанара Аскар кызы на пресс-конференции рассказала, что Кенжебаев угрожал ее клиенту связями в МВД и они обратились в ГКНБ.

Китайский бизнесмен Мотайлифу Маймайтяминг утверждает, что Кенжебаев забрал у него 350 тысяч долларов и вымогал еще 250 тысяч. Узнав, что Кенжебаев муж Айтматовой, адвокатка ушла с пресс-конференции. Позже ГКНБ передали это дело в МВД.

Айтматова – дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова, бывшая депутатка и политактивистка. Она создала антикоррупционное движение Умут 2020, которое сотрудничает с расследователями из центра Bellingcat и делает видеорасследования.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.