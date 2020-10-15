Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октября после трех лет службы добровольно ушел в отставку. Жээнбеков объяснил свое решение накалившейся ситуацией между сторонниками Садыра Жапарова и силовиками. Жээнбеков подчеркнул, что «не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

«Клооп» решил разобраться, кто теперь встанет во главе государства, пока не будет избран новый президент. В этом нам помогла Фатима Якупбаева из «Инициативной группы юристов».

В своем видео юристы представили несколько вариантов развития событий после отставки президента, как это должно быть по закону.

На основании статьи 68 Конституции , обязанности президента начинает исполнять спикер парламента. Сейчас это Канатбек Исаев. Для этого нужно, чтобы действующий созыв Жогорку Кенеша одобрил постановление об этом. Заседание парламента пройдет 16 октября в госрезиденции. Если по каким-то причинам спикер парламента не сможет перенять на себя обязанности президента, то по постановлению ЦИК они переходят к премьер-министру. Сейчас это Садыр Жапаров.

Полномочия и.о. главы государства длятся с даты отставки президента до избрания нового президента.

По Конституции, и.о. президента не может выдвигать свою кандидатуру на досрочных выборах нового главы государства. Также у него нет полномочий назначать досрочные выборы в парламент и отправлять правительство в отставку. Однако и.о. президента может подписать указ о повторных парламентских выборах.

Когда выборы нового президента?

Юристка Фатима Якупбаева объяснила, что досрочные выборы президента должен назначить парламент. Если за это возьмутся депутаты действующего 6 созыва, то они должны сделать это до даты истечения их мандатов. Правда, непонятно, когда именно заканчиваются полномочия парламентариев 6 созыва, так как результаты выборов 7 созыва в парламент отменены.

ЦИК подвела итоги выборов в парламент 2015 года 15 октября. Но нардепы принесли присягу лишь 28 октября. Депутат Дастан Бекешев же считает, что полномочия 6 созыва истекут тогда, когда присягу принесут уже новые депутаты.

Если действующие нардепы не успеют назначить выборы, то эта функция перекладывается на новый 7 созыв. В целом, депутаты должны определиться с днем досрочных выборов президента в течение трех месяцев со дня его отставки или это сделает ЦИК.

По избирательному законодательству, кыргызстанцы должны избрать нового президента до конца трехмесячного срока от отставки предыдущего.

Что говорит ЦИК?

Член Центризбиркома Атыр Абдрахматова опубликовала на своей странице фейсбука свою версию развития событий по Конституции. По ее мнению, сначала и.о. президента должен заменить членов ЦИК, пришедших по квоте президента на новых специалистов.

Затем парламенту нужно успеть внести поправки в избирательное законодательство до 21 октября. В этот же день и.о. президента должен подписать изменения.

При этом ЦИК не позднее 22 октября должна назначить выборы повторные выборы в парламент на 20 декабря. Указ также подписывает и.о. президента.

Парламент также до 22 октября должен определить дату досрочных выборов президента на 17 января 2021 года — ближайшее воскресенье к концу установленного срока.

Отставка Жээнбекова была одним из первых и главных требований нового премьер-министра Садыра Жапарова. На заседании парламента 10 октября Жапаров сказал, что виделся с президентом, и тот обещал в скором времени освободить пост.

После этого и начались затяжные переговоры нового главы правительства с Жээнбековым о сложении полномочий, которые закончились 15 октября его отставкой.