Президент Сооронбай Жээнбеков добровольно снял с себя полномочия главы государства для «спокойствия общества». Сегодня исполнилось ровно три года со дня его избрания.

В своем обращении к кыргызстанцам он призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова увести своих сторонников из Бишкека. Они требовали от Жээнбекова отставки с первого дня политического кризиса, который начался в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября. В последние дни сторонники Жапарова обещали пойти в госрезиденцию, где живёт Жээнбеков.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты госрезиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — написал президент.

Жээнбеков уверяет, что для него мир, целостность страны и единство кыргызстанцев превыше всего.

«Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — заявил он.

Переговоры об отставке

Отставка Жээнбекова была одним из первых и главных требований нового премьер-министра Садыра Жапарова. На заседании парламента 10 октября Жапаров сказал, что виделся с президентом, и тот обещал в скором времени освободить пост. После этого и начались затяжные переговоры нового главы правительства с Жээнбековым о сложении полномочий.

Сразу после назначения 14 октября Жапаров встретился с Жээнбековым, чтобы обсудить его отставку. В переговорах со стороны Садыра Жапарова принимали участие депутаты Талант Мамытов, Курманкул Зулушев и лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев. Они требовали немедленной отставки президента.

Со стороны главы государства были руководитель аппарата Досалы Эсеналиев, советник президента Мурат Шайымкулов, заведующий отделом внешней политики аппарата Данияр Сыдыков и пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Однако переговоры тогда ничем не закончились.

15 октября Жапаров и другие политики должны были снова пойти на встречу с президентом, но новоизбранный премьер на переговоры не явился. Пресс-секретарь Садыра Жапарова сообщил, что переговоры об отставке президента не состоялись из-за «неважного самочувствия» премьер-министра.

Также в переговорах должны были участвовать экс-президентка Роза Отунбаева, бывший премьер-министр Феликс Кулов, экс-спикеры парламента Абдыганы Эркебаев и Омурбек Текебаев. Они выступали против отставки президента сейчас из-за нестабильной ситуации в стране, надвигающихся второй волны коронавируса и зимы.

Требования об отставке президента начали озвучиваться сразу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Но настроения у политсил были различными. Некоторые политики хотели объявить ему импичмент, некоторые призывали Жээнбекова добровольно снять с себя полномочия, а несколько депутатов предложили ему доработать свой срок до конца.