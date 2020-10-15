Скриншот с трансляции Sputnik Кыргызстан на митинге сторонников Садыра Жапарова.

Несмотря на заявление президента Сооронбая Жээнбекова об отставке, сторонники премьер-министра Садыра Жапарова не прекратили свой митинг у здания гостиницы «Иссык-Куль».

Теперь собравшиеся на митинге требуют отставки уже спикера парламента Каната Исаева, который согласно статье 68 Конституции Кыргызстана должен стать и.о президента до выборов нового главы государства.

*Досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий президента — статья 68 Конституции Кыргызстана.

Собравшиеся требуют отставки Исаева, чтобы и.о президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров. Если Жапаров станет и.о главы государства, по Конституции, в досрочных выборах президента он не сможет принять участия.

*Должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах президента — статья 68 Конституции Кыргызстана.

Митингующие уже успели распечатать баннеры с лозунгами «Наш президент Садыр Жапаров» и «Канат Исаев кетсин [уходи]». Такие же лозунги выкрикивали и сами собравшиеся.

Вместе с требованием о президентстве Жапарова, митингующие требуют, чтобы депутаты 6-го созыва объявили о самороспуске.

Отставка Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков заявил о своем уходе с поста президента на фоне продолжающегося политического кризиса, который начался в Кыргызстане 5 октября после митинга несогласных с результатами парламентских выборов 4 октября и последующего захвата Белого дома.

Жээнбеков сложил с себя полномочия президента со словами, что не держится за власть и для главное это «спокойствия общества».

Его отставка была одним главных требований нового премьер-министра Садыра Жапарова. На заседании парламента 10 октября Жапаров сказал, что виделся с президентом, и тот обещал в течении нескольких дней освободить пост.

После этого начались затяжные переговоры нового главы правительства с Жээнбековым о сложении полномочий.

Требования об отставке Жээнбекова озвучивали сразу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Однако тогда политические настроение были разные — ряд политиков и активистов призывали объявить импичмент президенту, другие требовали добровольного ухода, а третьи призывали президента остаться на посту до конца срока, чтобы страна смогла снова войти в правовое поле после политического кризиса.