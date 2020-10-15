Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 15 октября скончались пять пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По два случая смерти зарегистрировали в Ошской и Баткенской областях и один случай в Бишкеке.
По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 59;
- Ош — 55;
- Чуйская область — 19;
- Ошская область — 50;
- Таласская область — 16;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 19;
- Джалал-Абадская область — 86;
- Баткенская область — 83.
За все время пандемии в республике выявили 50 589 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 196 пациентов. Всего за время пандемии выписали 45 080 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 32 случая заражения COVID-19.
- Бишкек — 2;
- Чуйской области — 1;
- Баткенской области — 8;
- Таласской области — 6;
- Джалал-Абад области — 14;
- Иссык-Кульской области — 1.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 488 медиков, из которых всего выздоровели 3 113 медработников.