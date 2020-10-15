Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 15 октября скончались пять пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По два случая смерти зарегистрировали в Ошской и Баткенской областях и один случай в Бишкеке.

По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 59;

Ош — 55;

Чуйская область — 19;

Ошская область — 50;

Таласская область — 16;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 19;

Джалал-Абадская область — 86;

Баткенская область — 83.

За все время пандемии в республике выявили 50 589 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 196 пациентов. Всего за время пандемии выписали 45 080 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 32 случая заражения COVID-19.

Бишкек — 2;

Чуйской области — 1;

Баткенской области — 8;

Таласской области — 6;

Джалал-Абад области — 14;

Иссык-Кульской области — 1.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 488 медиков, из которых всего выздоровели 3 113 медработников.