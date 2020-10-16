Заслуженный артист Кыргызской Республики, популярный исполнитель Мирбек Атабеков, участвовавший в протестных акциях, начавшихся 5 октября, и выразивший свою политическую позицию, поделился с «Азаттыком» своим мнением о последних событиях в стране.

Оригинал материала опубликован в «Азаттыке», интервьюировала Элиза Кененбаева.

5 октября вы выступили на митинге, проходившем на площади Ала-Тоо. Наверное, это было ваше первое публичное выступление перед большим числом людей, где вы обозначили свою политическую позицию. С какой целью вы пришли туда?

Все мы стали свидетелями того, что выборы прошли нечестно. Было опубликовано много видео, демонстрирующих ряд нарушений законов, допущенных в ходе проведения выборов. К тому же ни одна оппозиционная партия не смогла набрать достаточного количества голосов избирателей. Мы пришли на площадь, чтобы выразить свое недовольство всеми этими событиями.

Я никого не звал на площадь, не призывал захватить власть.

Ближе к вечеру мы с супругой пришли на площадь. На мирном митинге я выразил свою позицию перед народом не как певец, а как гражданин Кыргызстана.

Никто не мог предположить, что произойдут беспорядки, ведь в тот момент все было спокойно. Если там не было бы спокойно, я не пришел туда с женой.

Утром, проснувшись, узнал, что захватили здание аппарата президента. После наблюдал, что к власти стремятся те же старые политики. В тот момент позвонили знакомые и сказали, что «в районе филармонии собирается молодежь, желающая выразить свое мнение». Туда я пришел, чтобы выразить свою поддержку.

Мы вошли в группу «Эл уну», состоящую из творческой молодежи. Призвали стороны к согласию, соблюдению законов и выдвинули требования, чтобы к власти пришли не те же старые политики, а новые люди, в том числе молодежь.

Мы поддержали требования: чтобы пришли честные люди, работающие на благо родины.

Мы до сих пор вместе и не присоединяемся ни к какой политической группе. Я тоже не вхожу ни в какую политическую группу, не поддерживаю того или иного политика. Единственное мое желание — приход к власти людей, переживающих за Кыргызстан, которые смогут установить справедливость и обеспечить спокойствие в стране. Для меня важнее всего спокойствие и согласие народа.

Эл уну

Сейчас говорят, что «к власти пришли те же бывшие, а молодежь не умеет договариваться между собой, прийти к согласию». Что скажете на это?

К сожалению, так и происходит. Это относится не только к молодежи. Есть умные, образованные люди, радеющие за Отчизну. Но молодые политики разбросаны по различным политическим партиям, они не могут прийти к единой позиции. Хотелось бы, чтобы молодые люди, в какую бы партию они ни входили, объединились, пришли к согласию, не поддавались на провокации и внесли вклад в развитие страны. У меня есть надежда, что такой день настанет.

Мирбек, на днях был задержан молодой политик Темирлан Султанбеков, показавший себя во время предвыборной агитации. (14 октября Султанбеков отпущен под домашний арест – ред.) Вы тоже были против его задержания. Не стала ли молодежь жертвой большой политики и ее оружием?

Безусловно, молодежь стала оружием. Я тоже против задержания Темирлана Султанбекова, он ни в чем не виноват. Там присутствовали известные политики. Среди всех них задержали Султанбекова. Думаю, что это не правильно.

В данное время сторонники различных политиков занялись моим очернением. Приписывают слова, которые я не говорил, придумывают разную ложь.

Я готов все это вытерпеть. Потому что в свободной стране должны высказываться различные критические мнения, и мы должны их правильно воспринимать.

К сожалению, молодые, умные, образованные, талантливые личности стали жертвами большой политики. Погиб наш брат, юный Умут.

Уже забыты требования, звучавшие в начале мирной акции. Сейчас продолжается борьба за власть. По вашему мнению, что сейчас должны сделать лидеры?

По-моему, они должны были отодвинуть свои давние, взаимные обиды, обуздать личные амбиции и подумать о государстве. Не преследовать собственные интересы в период беспорядков, объединиться, присоединить к себе молодежь, направить народ в правильное русло. Есть надежда, что последние события станут уроком: в условиях пандемии и тяжелой экономической обстановки подумают о народе, займутся полезными делами.

Обратимся к творчеству: на следующий день после выборов вы представили песню Нурака Абдрахманова «Бул дуйно» в собственном исполнении. Смысл песни олицетворяет, совпадает с нынешними событиями. Когда и для чего была записана эта песня?

Этот год стал тяжелым для всего человечества. Коронавирус, который летом накрыл Кыргызстан… Страдания народа не обошли стороной творческих людей, заставили задуматься. Из-за этого я не участвовал в предвыборной агитации политических партий, не призывал своих поклонников голосовать за ту или иную партию. Я всего лишь исполнил гимн одной партии, но лично от своего имени призывов не делал.

Это произведение было написано до этого. Планировал представить его через 3-4 месяца. Ранее я обещал своим поклонникам выпустить альбом под названием «Бул дуйно». Но из-за последних событий пришлось песню выпустить раньше.