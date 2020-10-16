Пресс-служба Государственной регистрационной службы сообщила, что по поручению правительства уже началась работа по внедрению графы «национальность» паспорта кыргызстанцев (ID-карты образца 2017 года).

В ГРС добавили, что для внесения новой графы не потребуется дополнительных затрат из бюджета или покупки нового оборудования.

«Ориентировочно для внедрения графы «национальность» с учетом легализации по линии МИД с другими странами потребуется — 90 дней», — сообщили в ГРС.

Отмечается, что графу «национальность» будут указывать в паспорте по желанию гражданина.

О возвращении графы «национальность» в паспорта кыргызстанцев говорил на пресс-конференции Садыр Жапаров как только вступил в должность премьер-министра страны. Это был один из главных тезисов его речи наряду с борьбой с коррупцией и отставкой Сооронбай Жээнбекова.