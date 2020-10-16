Председатель комитета парламента по конституционному законодательству Канат Керезбеков 16 октября сообщил, что комитет поддержал поправки в выборное законодательство в первом чтении и внес их на рассмотрение парламента.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение поправки, в которых предлагается снизить избирательный порог до 3%, сократить залог для партий до 1 млн сомов и отменить форму №2.

Ранее Керезбеков заявил, что парламент не имеет права рассматривать конституционный закон о выборах во время режима ЧП, но 16 октября депутаты проголосовали за снятие этого режима.

Конфликт Сулайманова и Керезбекова

Во время внеочередного заседания парламента 14 октября, на котором экс-депутат был назначен и. о. премьер-министра, лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов поднял вопрос о поправках в избирательное законодательство.

Однако, после голосования за частично новый состав правительства многие депутаты покинули зал заседаний. Однако Алтынбек Сулайманов попытался призвать коллег подписаться под его инициативой.

Депутат предложил снизить избирательный залог для партий с 5 до 1 млн сомов, проходной барьер — с 7% до 3%, а также упразднить голосование по форме №2.

На фоне призывов Сулайманова поддержать его законопроект подписями между ним и депутатом Канатом Керезбековым произошла стычка. Керезбеков не хотел подписываться, а Сулайманов настаивал на своей просьбе.

После потасовки Керезбеков объяснил свой отказ тем, что парламент не имеет права рассматривать конституционный закон о выборах во время режима ЧП. А Сулайманов на вопрос о драке спросил: «А кто дрался? Никто не дрался. У нас просто возникло недопонимание по этому вопросу».

Парламентарии сошлись на том, что обсудят эту инициативу на следующем заседании.

Выход из политического кризиса

После выборов в парламент, прошедших в Кыргызстане 4 октября, в стране произошел политический кризис. Согласно предварительным результатам голосования, большинство мест в парламенте могли занять партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Первая партия была связана с Сооронбаем Жээнбековым, вторая с кланом Матраимовых, а третья считается лояльной власти.

5 октября прошел многотысячный протест недовольных результатами выборов, который перерос в столкновения с силовиками. В результате митингующие смогли захватить Белый дом и освободить из мест заключения различных политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также экс-депутата Садыра Жапарова.

Последний отбывал 10-летний срок в колонии, так как его признали виновным в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

Сторонники Садыра Жапарова смогли получить постановление Верховного суда об отмене решений судов и отправления его дела на доследования. Затем парламент, под давлением его сторонников, с третьей попытки назначил Жапарова премьер-министром.

После этого президент Жээнбеков заявил о том, что уходит в отставку, и 16 октября парламент принял ее. Отставка президента также произошла на фоне угроз его сторонников, которые обещали прийти в госрезиденцию. После объявления об отставке Жээнбековым, сторонники Жапарова стали угрожать Канатбеку Исаеву тем, что сожгут его дом.

Таким образом, исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров.

Форма №2

По данным ЦИК, на прошедших выборах регистрацию по форме №2 прошли почти 482 тысячи граждан.

В предвыборный период скандалы вокруг регистрации граждан по форме №2 не утихали до самого окончания дня выборов. Активисты, независимые наблюдатели, депутаты и члены ЦИК не раз отмечали аномальную регистрацию граждан в Бишкеке.

Механизмом смены избирательного участка пользовались недобросовестные партии, не уверенные, что они смогут преодолеть региональный барьер в 0,7% избирателей для областей, Бишкека и Оша. Некоторые партии платили деньги избирателям, у которых нет прописки в Бишкеке или Оше и требовали от них регистрироваться на определенных участках через форму №2.

Конечно, в обмен на деньги, избиратель отдавал свой голос в пользу партии. Например, если избиратель прописан в Нарыне, но голосует по форме №2 в столице, то его голос посчитают в Бишкеке.

Кроме того, в партиях существует распространенная практика, когда каждый кандидат в депутаты должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.

Из-за внутрипартийной конкуренции партии меняют списки кандидатов после выборов, но во время предвыборной борьбы кандидаты прибегают к подкупу избирателей. За денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.