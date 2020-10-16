Парламент Кыргызстана на внеочередном заседании принял отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров.

Свое заседание депутаты начали с того, что проголосовали за снятие режима ЧП в городе Бишкек. Скорее всего, это было сделано, чтобы убрать препятствия для отставки президента.

«Во время чрезвычайного положения запрещаются […] какие-либо изменения в структуре, функциях и полномочиях государственных органов, установленных Конституцией Кыргызской Республики» — говорится в статье 23 закона «О чрезвычайном положении».

Затем перед парламентариями выступил Сооронбай Жээнбеков, который рассказал о проделанной за три года работе и объяснил, почему он ушел с поста.

Жээнбеков заявил, что для него «превыше всего — целостность страны, единство народа, согласие в обществе».

«Для нашей страны с 6 октября начался новый отсчет времени. Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца. Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня, как от главы государства, требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле», — сказал Жээнбеков.

Жээнбеков подчеркнул, что в Кыргызстане сильное и открытое гражданское общество, которые направили свои усилия, чтобы показать, что Кыргызстан — это правовая страна.

«В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что „в такое сложное для страны время глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно“. Но я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе», — сказал он.

Жээнбеков, добавил, что в его работе были недостатки и попросил прощения за них у кыргызстанцев.

❗️❗️❗️Депутаты приняли отставку Сооронбая Жээнбекова, он покинул заседание. И. о. президента стал Садыр Жапаров. pic.twitter.com/Js44C6sUpw — Kloop (@kloopnews) October 16, 2020

После того, как Жээнбеков покинул зал заседаний, слово взял спикер парламента Канатбек Исаев. Он объяснил, что не будет исполняющим обязанности президента, потому что срок полномочий парламента подходит к концу.

В результате полномочия главы государства перешли к Садыру Жапарову, который занимает должность премьер-министра.

Жапаров предложил внести изменения в избирательное законодательство.

Он заявил, что сейчас нужно проводить выборы по партийной системе, следует снизить избирательный порог до 5% и сумму избирательного залога.

«Это моё личное мнение, никому не навязываю. Считаю, что сначала следует провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу. Мы это еще обсудим сейчас с лидерами фракций», — сказал Жапаров.

После заседания спикер парламента Канатбек Исаев заявил журналистам, что Жогорку Кенеш вскоре соберется, чтобы обсудить изменения в выборное законодательство и дату выборов президента.

Политический кризис

К отставке президента Сооронбая Жээнбекова привел политический кризис, который произошел после выборов в парламент 4 октября. Согласно предварительным результатам голосования, большинство мест в парламенте могли занять партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Первая партия была связана с Сооронбаем Жээнбековым, вторая с кланом Матраимовых, а третья считается лояльной власти.

5 октября прошел многотысячный протест недовольных результатами выборов, который перерос в столкновения с силовиками. В результате митингующие смогли захватить Белый дом и освободить из мест заключения различных политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также экс-депутата Садыра Жапарова.

Последний отбывал 10-летний срок в колонии, так как его признали виновным в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области в 2013 году.

Сторонники Садыра Жапарова быстро сориентировались, смогли получить постановление Верховного суда об отмене решений судов и отправления его дела на доследования. Затем парламент под давлением его сторонников с третьей попытки назначил Жапарова премьер-министром. Отставка президента также произошла на фоне угроз его сторонников, которые обещали прийти в госрезиденцию. После объявления об отставке Жээнбековым, сторонники Жапарова стали угрожать Канатбеку Исаеву тем, что сожгут его дом.

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