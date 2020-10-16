Генпрокурор Откурбек Джамшитов сообщил на заседании парламента в «Ала-Арче», что генпрокуратура не возбуждала уголовных дел против членов клана Матраимовых. Позже он, уже в интервью журналистам 24.kg, поправил себя и сказал, что дело все же есть — в отношении экс-акима Кара-Сууйского района Тилека Матраимова за незаконное пересечение границы. О возбуждении дела на Матраимовых сообщал член партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев, самоназначивший себя генпрокурором после протестов, в результате которых был захвачен Белый дом.

Жапыкеев объявил не только о возбуждении уголовных дел на бывшего зампреда таможенной службы Раима Матраимова, но и на президента Сооронбая Жээнбекова, его брата Асылбека Жээнбекова и бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Где был Джамшитов с 6 октября — неизвестно, но 11 он вернулся на работу и провел совещание. А Сыймык Жапыкеев объявился на митинге сторонников Садыра Жапарова, на котором требовал отставки президента и роспуска парламента.

Его однопартиец Максат Мамытканов вошел в новое правительство Жапарова в качестве вице-премьер-министра.

Матраимовы

Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».

После захвата Белого дома 6 октября аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов отказался от поста и пытался покинуть Кыргызстан, но был задержан узбекскими пограничниками и передан кыргызской спецслужбе.

Ошский городский суд 9 октября приговорил Тилека Матраимова к заключению под стражу сроком на один месяц на незаконное пересечение границы с Узбекистаном. Он должен был пробыть в СИЗО главного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области до 9 ноября. Однако 15 октября Ошский облсуд сообщил, что бывшего акима Кара-Суйского района Ошской области Тилека Матраимова отпустили под домашний арест.

Премьер Жапаров, который стал и.о. президента после отставки Сооронбая Жээнбекова говорил, что Матраимовых привлекут к ответственности, если их вина будет доказана. Он также отрицал, что связан с влиятельным кланом — такое мнение озвучивалось, когда он боролся за пост премьера, потому что его кандидатуру одобрил депутат Искендер Матраимов и его сторонники. Также его прославляли в фейсбуке фейковые аккаунты, которые ранее представляли интересы партии «Мекеним Кыргызстан», от которой баллотировался Матраимов.