После неудавшихся выборов в политическом дискурсе появился запрос на снижение избирательного порога, который сейчас составляет 7%. Как снижение избирательного порога повлияет на состав парламента? Кто тогда сможет претендовать на место в Жогорку Кенеше? А если исключить прежних победителей? «Клооп» приготовил для вас наглядное объяснение в виде калькулятора.

* Калькулятор создан на основе данных голосования 4 октября на парламентских выборах, ЦИК признала эти результаты недействительными.

Как работает калькулятор?

4 октября, при избирательном пороге в 7% в парламент могли пройти четыре партии. «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» могли получить 46 и 45 мест, а партии «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» могли занять 16 и 13 кресел соответственно.

Как видим, большинства нет ни у кого, но и «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» могут легко получить условную коалицию большинства, создав союз друг с другом или с любой из двух оставшихся партий.

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров предложил снизить порог до 5%. Если бы это произошло до выборов, в парламент прошли бы 5 партий. 9 кресел перешли бы к партии «Республика».

Если снизить порог до 3%, как предлагает лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, то в парламент пройдут уже 9 партий.

Свои кресла получат: партия «Мекенчил», которая, кстати, чуть не попала в парламент 4 октября, но вылетела после ручного пересчета голосов. «Ыйман Нуру», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика».

Если уменьшить порог до 1% в парламент пройдут уже 13 из 16 участвующих на выборах партий. «Биримдик» получает 31 место, «Мекеним Кыргызстан» — 30. Если они объединяются, то у них все равно большинство — 61 место из 120. Но если тандем не будет заключен, то в идеале парламент будет по-настоящему многоголосным. Депутаты не будут, как марионетки, «одобрять» законопроекты в угоду одной политической силе. Им придется их обсуждать. Но разве не для этого нужен парламент?

Если представить, что в перевыборах не будут участвовать партии, допустившие наибольшее количество нарушений — подкуп избирателей и использование админресурса — картина становится еще интереснее: множество партий — множество мнений.

Если «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» не будут участвовать в выборах, на первое место в парламенте выйдет партия «Мекенчил», лидер которой — Камчибек Ташиев — ближайший друг и соратник исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова.

Выборы в парламент и политический кризис

В Кыргызстане на прошедших выборах действовал 7% порог — его снизили с 9% после того, как распалась самая влиятельная партия страны СДПК. Распалась она из-за конфликта Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Тогда лидер «Республики» Мирлан Жээнчороев предлагал снизить порог до 5%, чтобы у большего числа партий на выборах был шанс пройти в парламент. Он утверждал, что законопроект о 7% спустили из администрации президента Жээнбекова — одобрили именно его.

Выборы в парламент прошли 4 октября — наблюдатели и журналисты сообщали о большом количестве нарушений, случаях подкупа, использования админресурса. Как и ожидалось, лидировали две партии, приближенные к власти — «Биримдик», от которой баллотировался брат тогда еще президента Асылбек Жээнбеков и «Мекеним Кыргызстан», в которой был депутат Искендер Матраимов из влиятельного политического клана.

Также в парламент прошла лояльная власти партия «Кыргызстан», у которой тоже фиксировали нарушения во время агитации. Единственная партия, претендовавшая на оппозицию в парламенте — это «Бутун Кыргызстан». Все другие оппозиционные партии стали внепарламентской оппозицией.

5 октября в Бишкеке прошел митинг, в котором приняли участие 12 партий, недовольных итогами выборов. Акция протеста в ночь на 6 октября переросла в захват Белого дома и ГКНБ, на свободу были выпущены опальные политики, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев и его политоппонент Садыр Жапаров. Результаты выборов ЦИК отменила.

В течение последующих дней Жапаров получил место премьера, а после отставки президента Сооронбая Жээнбекова и пост исполняющего обязанности главы государства, а Атамбаев и его окружение были возвращены в места заключения.