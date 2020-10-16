Пресс-служба Госпограничной службы (ГПС) сообщила, что на контрольно-пропускном пункте «Чалдыбар — автодорожный» 14 октября задержали авто с контрабандным драгоценностями.

По данным ГПС, машина ехала в сторону Казахстана и во время проверки, в кабине водителя нашли более трех килограммов золотых изделий — серьги, кольца, кулоны и браслеты в 10 коробках.

Все золото было спрятано в сумке под сиденьем, а у водителя не было документов на перевозимые драгоценности.

«По предварительной оценке, общая сумма задержанного товара составила 10 миллионов 214 тысяч 400 сомов», — сообщили в ГПС.

Водителя авто задержали и передали правоохранителям для разбирательств.