Исполняющий обязанности президента, Садыр Жапаров назначил своего соратника и друга Камчыбека Ташиева главой Госкомитета нацбезопасности. Он подписал указ об этом сразу в тот же день, когда получил полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова.

Предыдущего главу ГКНБ Орозбека Опумбаева отправил в отставку 9 октября тогда еще действующий президент Жээнбеков.

Ташиев и Жапаров являются давними соратниками и сооснователями партии «Мекенчил», которая в этом году впервые участвовала в парламентских выборах. Также они пришли вместе в Жогорку Кенеш в 2010 году под флагами партии «Ата-Журт».

Чем известен Ташиев?

Сам Камчыбек Ташиев дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года.

Первый достаточно крупный скандал, связанный с Ташиевым разгорелся летом 2009 году, когда он возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о госзакупках.

Тогда речь шла о том, что Ташиев проводил горючесмазочные материалы для МЧС через свои автозаправочные станции, повышая их стоимость. Счетная палата выявила, что исчезли 1,8 млн сомов.

Кроме того, при закупках спецоборудования пропал 1,1 млн сомов. Тогда же установили, что за счет Фонда по ликвидации бедности было выделено 248 млн сомов для МЧС на закуп 73 пожарных машин. Машины оказались с заводским браком, и их нельзя было использовать.

Но Ташиева уволили с поста главы МЧС только в декабре 2009 года. Премьер-министр Данияр Усенов раскритиковал его за «использование неприкосновенного денежного резерва МЧС». Деньги были использованы на строительство жилья сотрудникам ведомства. Ташиев заявил, что он невиновен и будет добиваться отставки Усенова любыми законными методами.

После революции в 2010 году Ташиев пошел на выборы от партии «Ата-Журт», которая выиграла их, набрав больше всего голосов. Тогда «Ата-Журт» обошла СДПК, которая впоследствии при Атамбаеве стала провластной партией.

Одним из достаточно ярких моментов в политической карьере Ташиева стал инцидент в 2012 году, когда политик попытался перелезть через забор Белого дома.

Это произошло на митинге, где демонстранты требовали национализации рудника Кумтор. Между милиционерами и митингующими началась стычка, а позже правоохранители задержали как самого Ташиева, так и его коллег по парламенту Таланта Мамытова и Садыра Жапарова.

Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длился больше года. В итоге, они были приговорены к полутора годами лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.

Также Ташиева неоднократно обвиняли в националистической риторике. В сентябре 2010 года в интервью изданию «Фергана» он заявил, что русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами, поскольку это ставит под вопрос целостность республики.

«Титульная нация должна быть титульной, она не может стоять ниже других наций, живущих в этой стране. Пусть они уважают наши традиции, язык и историю, только тогда люди будут спокойно жить. Но если какая-либо нация в нашей стране, русские, узбеки, турки или китайцы скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше них, тогда государство развалится», — сказал Камчыбек Ташиев.

Такое заявление было воспринято очень остро, так как в 2010 году на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт. В 2012 году в интервью он заявил, что премьер-министром должен стать «чистокровный кыргыз». Тогда на пост премьер-министра претендовал Омурбек Бабанов, мать которого не является кыргызской.

Тем не менее, на последних парламентских выборах, которые прошли в 2015 году, Ташиев и Бабанов объединились и их партия стала называться «Республика — Ата-Журт». Тогда партия заняла второе место на выборах и получила 28 мест в парламенте. При этом Ташиева сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».

Кстати, сам Ташиев в ноябре 2019 года раскритиковал СМИ за постоянное упоминание имени бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова вокруг расследования вывода через Кыргызстан более $700 млн. Он призвал «прекратить очернять» Матраимова и показывать его «монстром» на всю страну.

«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум — он стал замом в таможне, даже министром не работал, и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития», – сказал Ташиев в передаче «Эки бир» на радио «Азаттык».