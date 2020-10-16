Председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова рассказала журналистам, что ориентировочной датой повторных выборов в парламент может стать 20 декабря.

Шайлдабекова добавила, что ранее ЦИК признала итоги выборов недействительными и поэтому повторные выборы в Жогорку Кенеш должны назначить в срок до 6 ноября.

Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. По предварительным итогам, победу на выборах одержали провластные партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», получив почти одинаковое количество мест в парламенте. Меньшее число мест получила «Кыргызстан», также после окончательного подсчета в парламент должна была пройти «Бутун Кыргызстан», которая была бы единственной партией, более или менее оппозиционной власти.

На следующий день — 5 октября несогласные с итогами выборов вышли на площадь «Ала-Тоо» в Бишкеке с требованием отменить отменить итоги выборов, в ту же ночь митингующие захватили Белый дом, а из колоний и СИЗО ГКНБ под давлением митингующих выпустили ряд заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-депутата Садыра Жапарова и экс-премьер-министра Сапара Исакова.

На следующий день ЦИК объявила об отмене прошедших выборов в парламент. Тогда пресс-секретарь ЦИК Руслан Изреков в интервью «Азаттык» сказал, что решение отменить выборы было не политизированное, а правовое.

После этого протесты в Бишкеке не утихали, оппозиция была разделена и выдвигала разные требования — от отмены парламентских выборов, до отставки президента Сооронбая Жээнбекова и люстрации депутатов Жогорку Кенеша 6-го созыва.

В то же время сторонники Садыра Жапарова собирались в Бишкеке с требованием сделать его премьер-министром страны, а позже ряд депутатов выбрали Жапарова главой правительства. Однако с этим решением были не согласны многие активисты и политики, утверждая, что Жапаров был выбран нелегитимно и во время его избрания не было депутатского кворума.

Позже депутаты все же смогли собрать кворум и все же выбрали Жапарова премьер-министром, после своего назначения, как и ранее, Жапаров говорил, что по договоренности с Жээнбековым, президент уйдет в отставку.

Переговоры затянулись на пару дней, а сторонники Жапарова все также продолжали выходить на митинги у здания Дома правительства с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

15 октября Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке и тогда уже сторонники премьер-министра Садыра Жапарова начали требовать, чтобы уже спикер Канат Исаев ушел в отставку и отказался от должности и.о. президента, чтобы должность временного главы государства стал Жапаров.

На следующий день 16 октября депутаты 6-го созыва приняли отставку Жээнбекова, а Исаев отказался от поста и.о. президента и это место занял Жапаров.