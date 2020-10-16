Докторка химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева выиграла в Великобритании конкурс «Новые технологии» Королевского химического общества (КХО) в категории «Здоровье». Ее команда разработала систему для поддержания температуры вакцин, что позволит «спасти жизни дополнительных 2 млн людей по всему миру». Об этом сообщил сайт Университета Бата на юго-западе государства, в котором сейчас работает Сартбаева.

«Я рада, что победила. Поскольку в этом году все проходило виртуально, я очень нервничала перед конкурсом, поэтому потратила много времени на подготовку к выступлению. Остальные финалисты представили отличные презентации, а их технологии были очень интересными. Когда судьи объявили, что мы выиграли, я была в восторге. Я не переставала улыбаться несколько дней», — передает слова Сартбаевой пресс-служба университета.

Докторка Сартбаева была одной из 23 ученых, вошедших в шорт-лист четырех премий Королевского общества. Другими категориями конкурса были «Технологии, дающие возможность», «Энергия и окружающая среда» и «Еда и напитки».

«Эта победа много значит не только для меня, но и для всех в нашей команде. Признание со стороны КХО действительно важно — оно поможет нам установить связь с производителями вакцин для создания новых партнерских отношений. А это то, что нам нужно прямо сейчас. Я очень благодарна КХО, и с нетерпением жду наставничества, которое они предоставят нам в рамках награды», — сказала ученая.

Каждый победитель получит 20 тысяч фунтов стерлингов призовых, а также индивидуальную поддержку в течение 12 месяцев от специально назначенного наставника КХО и еще 20 тысяч фунтов стерлингов в виде гранта на ускорение развития бизнеса.

Энсиликация — метод, разработанный командой Сартбаевой в Университете Бата. Он позволяет транспортировать и хранить без охлаждения покрытые кремнием вакцины. Они не разлагаются даже при нагревании до 100° C или хранении до трех лет.

«Потенциальные выгоды для сообществ, живущих в развивающихся странах, где может не хватать холодильного оборудования, огромны. Считается, что дополнительно 2 миллиона человек ежегодно будут спасаться от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, как только ее технология станет достоянием общественности», — пишут на сайте Университета Бата .

За это свое открытие Сартбаева уже была дважды награждена британским институтом химиков-инженеров IChemE — в 2017 и 2019 годах.

В 2017 году кыргызстанка получила награду от IChemE за изобретение инновационного способа хранения вакцин, а в 2019 — медаль Хансона за статью о нем в научном журнале The Chemical Engineer.

Благодаря изобретению кыргызстанки и её коллег из университета Бата стоимость вакцин снизится, они станут более приспособленными к перевозке в дальние регионы и станут более доступными для нуждающихся.

Асель Сартбаева — одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. В 2004 году Сартбаева получила докторскую степень в Университете Кэмбриджа, с 2007 года она занималась исследованиями на факультете химии Университета Оксфорда, а с 2012 года перешла в Университет Бата.

Сартбаева входит в Королевское научное общество Великобритании, членами которого были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые.