Руководительница добровольного общества спасателей Лера Садыгалиева опубликовала на фейсбуке пост, в котором пожаловалась на отсутствие мест в больницах для пациентов с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, в отделении урологии Нацгоспиталя нет кислородных концентраторов.

«Профильная больница, пациентка лежит с поражением легких 65 процентов (госпитализировали из-за камней в почках и пиелонефрита) в реанимации, где есть кислород, мест нет. В других больницах, где принимают пациентов с ковидом, мест в реанимации нет», — написала волонтер Лера Садыгалиева.

Она добавила, что инфекционная больница для пациентов с коронавирусом все еще не готова.

Ад начался!Национальный Госпиталь, урология, профильная больница, концентраторов нет, пациентка лежит с поражением лёгких 65% (госпитализировали из-за камней в почках и пиелонефрита) в реанимации где есть кислород, мест нет.В других больницах где принимают пациентов с ковидом мест в реанимации нет.Инфекционка — реанимация для пациентов с ковид ещё не готова.Мы готовы к волне ковида, ага!#covid19 #берегитесебя Publicerat av Valeri Sadygalieva Torsdag 15 oktober 2020

В минздраве сообщили, что в Бишкеке есть больницы со свободными местами для госпитализации больных COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным на 12 часов дня, в Национальном центре фтизиатрии осталось 4 места, в Железнодорожной больнице — 47, в Больнице кыргызско-турецкой дружбы — 2, в Республиканской инфекционной больнице 73 места, в ГКБ № 1 — 12. При этом, в Нацгоспитале свободных мест пока нет.

«Центр экстренной медицины владеет ситуацией, поэтому легче госпитализировать больного по линии скорой помощи», — пояснили в ведомстве.

«В регионах, согласно плану развертывания коек, все работы ведутся в два этапа. На первом этапе задействуют все инфекционные отделения, которые изначально должны принимать пациентов, на втором этапе вводятся в действие отремонтированные отделения. Например, в Токмаке и Чолпон-Ате уже начали принимать пациентов. В Нарыне ситуация стабильная. Вчера на 90 коек там было всего 16 больных с коронавирусом и пневмонией. Рост заболеваемости идет в Ошской области», — отметили в ведомстве.

Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 16 октября скончались четыре пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией, также выявили 431 новый случай заражения коронавирусом.

За все время пандемии в республике выявили 50 589 случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 1 103 пациента.