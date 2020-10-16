Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 16 октября скончались четыре пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По два случая смерти зарегистрировали в Ошской и Баткенской областях

Всего за время пандемии скончались 1 103 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 431 новый случай заражения коронавирусом:

Бишкек — 70;

Ош — 44;

Чуйская область — 34;

Ошская область — 147;

Таласская область — 4;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 65;

Баткенская область — 52;

За все время пандемии в республике выявили 50 589 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 208 пациентов. Всего за время пандемии выписали 45 288 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 20 случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 1;

Ош — 4;

Ошской области — 5;

Баткенской области — 6;

Джалал-Абад области — 4.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 508 медиков, из которых всего выздоровели 3 128 медработников.