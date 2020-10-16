Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 16 октября скончались четыре пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По два случая смерти зарегистрировали в Ошской и Баткенской областях
Всего за время пандемии скончались 1 103 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 431 новый случай заражения коронавирусом:
- Бишкек — 70;
- Ош — 44;
- Чуйская область — 34;
- Ошская область — 147;
- Таласская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 15;
- Джалал-Абадская область — 65;
- Баткенская область — 52;
За все время пандемии в республике выявили 50 589 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 208 пациентов. Всего за время пандемии выписали 45 288 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 20 случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 1;
- Ош — 4;
- Ошской области — 5;
- Баткенской области — 6;
- Джалал-Абад области — 4.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 508 медиков, из которых всего выздоровели 3 128 медработников.