Новый глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев дал первую пресс-конференцию. Как и исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров, он сооснователь партии «Мекенчил».

«Клооп» собрал обещания Камчыбека Ташиева, которые он дал журналистам во время встречи, и его мнения по актуальным для Кыргызстана вопросам. И вот что говорил новый глава ГКНБ.

Про преследования оппонентов. Политических преследований при нас никогда не будет ,потому что мы сами через это прошли. По нам прошли. Наши противники — это коррупционеры, бандиты и похожие элементы, которые плотно засели в нашем обществе. Мы очистим наше общество от примесей. Каждый человек имеет право высказывать свое инакомыслие (мнение) в рамках закона. При нарушении закона он будет нести наказание.

Про снятие судимости с Садыра Жапарова. Какая судимость? Он в данный момент находится подследственным. Все те судебные решения, которые были приняты от первого до Верховного судов, все отменены. Теперь его дело будет заново расследоваться, и будут даны соответствующие закону решения.

[Верховный суд после того, как Жапарова освободили из тюрьмы его сторонники, аннулировал решения предыдущих инстанций и отправил его дело на доследование]

Про рейдерские захваты и инвесторов. Уважаемое общество, мы не допустим никаких захватов. Может только по решению суда произойти национализация. […] Я думаю, скоро к нам много инвесторов будут заезжать. Мы им создадим условия, тут у них никто не будет просить взяток, как раньше. Только инвесторы должны работать в интересах нашего государства. Есть такие, которые воруют наше богатство.

Про семью Матраимовых. Мы расследуем те факты, изложенные в журналистских расследованиях. Я завтра дам поручение, чтобы нашли Матраимова и привлекли к ответственности, если он виновен. Мы не дадим никаким Матраимовым, коррупционерам править. Нет, я прямо сегодня поручу, чтобы задержали его, если он находится в Кыргызстане. […]

[До этого Ташиев говорил в передаче «Эки бир» на радио «Азаттык», что Райымбек Матраимов «обычный, хороший, гибкий парень» и СМИ надо перестать делать его «монстром»]

Я его [Райымбека Матраимова] лично уже почти год не видел. Когда мой брат умер, он позвонил и выразил соболезнования. У меня с ним нет никаких связей: ни бизнеса, ни личных. […]

Как я занялся делом Матраимова прошло полчаса, по результатам увидим скоро.

Про Тилека Матраимова, которого отпустили домой. Я слышал только вчера, что суд выпустил его. Мы проведем полное расследование по семье Матраимовых, так как в обществе возник резонанс вокруг их семьи. Потому что тут вред не просто человеку, а государству в целом.

Про коррупцию.Повторю, главная цель моего прихода — борьба с бандитами и коррупцией, взяточничеством. Мы очистим наше общество. Мы накажем всех коррупционеров, использующих свое положение, в каких госорганах бы они не находились.

Про безопасность Сороонбая Жээнбекова, который ушел в отставку сам. Гарантии безопасности экс-президента указаны законом. Он его [закон] сохранил, мы эти гарантии будем соблюдать.

Про судьбу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. У нас нет задач преследовать и «добивать» Алмазбека Атамбаева. По структуре не было никаких приказов. Я пока не ознакомился, я сюда зашел полчаса назад.

По структуре никаких указов не подписано. Были лишь подписаны указы о присвоении воинских званий сотрудникам.

Про покушение на Атамбаева. Я не знаю, расследуется это сейчас или нет, но считаю, что это нужно расследовать.Тех людей, кто носит оружие с собой в общественных местах и его применяет, мы должны обязательно расследовать. Независимо от того, Атамбаев это, Ташиев, Жээнбеков, Жапаров, разницы нет. Тот, кто применил оружие в общественных местах — его надо найти, рассмотреть законность применения оружия.

Про меру пресечения для Атамбаева. Если ГКНБ не будет соблюдать решение, данное судом, они будут привлечены к ответственности.

Про судьбу экс-главы ГКНБ Орозбека Опумбаева.По Опумбаеву я пока не знаю, мы будем рассматривать это завтра.

Про коррупцию на ТЭЦ Бишкека. Около 20 угольных компаний привозят товар на ТЭЦ и каждый месяц они неизвестным людям от пяти миллионов платят. Они сами не знают, кому — у них забирают наличными. Больше такого не будет. Обращайтесь к нам, сообщите о коррупционных схемах. В конце концов, или мы победим коррупционеров, или они нас. […]У меня достаточно своего богатства, я никому ничего не должен, никому ничто не дам и ни у кого ничего не возьму..

Про контрабанду. Через границы нашей страны проходит много контрабанды в соседние страны. Теперь этого не будет. Я лично этим займусь. […]

Через наши границы было много контрабанды, теперь этого не будет, я лично этим буду этим заниматься. Теперь никаких контрабанд: кто-то бесплатно проходит, а кто-то платит по 4 тысячи долларов — этого не будет. […]

Теперь никаких контрабанд на границе в Китаем и Таджикистаном не будет.

Про машины компании «Абу-Сахий». Это, я думаю, не наше дело. Если они действительно контрабандные машины и незаконные, то государство обратит внимание. Те, кто попадутся на коррупции, должны будут платить государству.

Если попадется на 10 миллионах сомов, то мы будем с них брать намного больше. Никто никому не будет давать, все деньги, которые мы найдем, уйдут государству.

И в таможне никаких коррупционных схем не будет. В Кыргызстане будет не выгодно заниматься коррупцией.

Про криминалитет. Я обращаюсь к криминалу: теперь вы никого не будете крышевать. Предприниматели, сообщите, если кто-то кого-то будет крышевать, мы всех накажем. Если Камчы Кольбаев будет нарушать закон, то он будет наказан — посажен. Бандиты, или живите по закону, или садитесь. Бандиты теперь будут бегать, прятаться и убегать. Теперь наша страна не будет коррупционной. Не должно быть такого, чтобы бандиты разъезжали на джипах.

Я всех предупреждаю и думаю вы скоро увидите результат. Я заявляю с полной ответственностью. Воспринимайте мои слова серьезно. Посмотрим, кто кого победит.

Про работу со СМИ. Давления на СМИ со стороны правоохранительных органов, ГКНБ, других органов не должно быть вообще. Если какие-то факты будут, мы их накажем сами. Работайте спокойно. Просьба — выводите верную и достоверную информацию, чтобы вы сами не стали источниками плохой информации — провокационной и диверсионной. […] Журналисты, сообщайте нам о коррупции. Скоро мы откроем специальный сайт, куда вы можете оставлять информацию. Мы каждый факт изучим.

Про участие в президентских выборах. Эти вопросы политические, пока они останутся открытыми. Я буду уходить от всех партийных принадлежностей и владения бизнесом. Я полностью погружусь в работу ГКНБ. […] Меня не назначали, меня сюда привел народ, надо оправдать его надежды.

Над материалом работали: Айдай Токоева, Ислам Розиев, Елена Короткова