Член партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев 17 октября был назначен председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол). Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

В интервью «Азаттыку» пресс-служба ведомства также сообщила, что бывший глава финпола Бакир Таиров был освобожден от должности.

Сыймык Жапыкеев – член партии «Чон Казат», представившийся экс-работником прокуратуры. Он стал известен благодаря своему интернет-шоу «На кухне», в котором ведет прямые эфиры и рассказывает о коррупции в стране.

В начале мая 2020 года Жапыкеев опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов. Он также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств. После этого ролика, движение «Чон Казат» обрело большую популярность.

После захвата Белого дома Сыймык Жапыкеев самопровозгласил себя прокурором и объявил о возбуждении уголовного дела на братьев Матраимовых, братьев Жээнбековых и экс-премьера Абылгазиева. После в генпрокуратуру вернулся ее глава Откурбек Джамшитов и сообщил, что никакие подобные дела не возбуждались.

Тем не менее, 16 октября ГКНБ сообщил о досудебном производстве по делу о коррупции в таможне и схемах экс-зампреда ГТС Райыма Матраимова.

Старые лица на новых должностях

С момента смены власти в Кыргызстане, глава правительства и и.о. президента Садыр Жапаров уже назначил несколько людей на новые должности.

Так, 16 октября он назначил своего соратника и друга Камчыбека Ташиева главой Госкомитета нацбезопасности. Он подписал указ об этом сразу в тот же день, когда получил полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова.

В этот же день стало известно об увольнении главы АКС Сагынбека Исмаилова и назначении нового главы, которым стал Бекбосун Апсатаров.