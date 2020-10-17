Об уходе из ЦИК Атыр Абдрахматова написала на своей странице в Фейсбуке 16 октября и выложила фотографию своего заявления.

В своем заявлении она написала, что парламентские выборы от начала и до конца прошли с многочисленными нарушениями со стороны Центризбиркома.

«Отдельные партии могли мобилизовать избирателей и манипулировать со списками избирателей по форме №2.

Кроме того, не соблюдались равные права политпартий при регистрации кандидатов и агитации»

Также Абдрахматова отметила, что ЦИК не приняла меры по фактам подкупа голосов и использования админресурса, не утвердила границы избирательных участков и прикрывала бездействие правоохранительных органов под разными предлогами.

Атыр Абдрахматова заявила, что ответственность за произошедшее 5 октября полностью лежит на членах ЦИК, так как вышеупомянутые действия Центризбиркома привели к этим событиям.

«Мы все знаем, что одним из требований народа в эти дни была люстрация всех должностных лиц, госорганов, сотрудников и лиц, имеющих отношение к прошедшим выборам и их обновление. И это в первую очередь касается ЦИК.

Понимая всю гражданскую и моральную ответственность перед своим народом, на основании закона «Об избирательных комиссиях» добровольно слагаю свои полномочия члена Центральной избирательной комиссии», — написала она в заявлении.

До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив колоссальную перерегистрацию кыргызстанцев, и настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.

Кроме того, Абдрахматова критиковала коллег за бездействие, в частности председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

5 октября в Бишкеке прошел многочисленный митинг несогласных с итогами выборов, прошедших днем ранее. Мирный митинг перерос в столкновения с силовиками, один человек умер. Протестующие захватили Белый дом.

Политический кризис в стране привел к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим обязанности президента стал Садыр Жапаров.