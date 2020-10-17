Пресс-служба МВД сообщила, что министр внутренних дел Улан Ниязбеков провел встречу в Городском управлении внутренних дел с личным составом, начальниками отделов, управлений, служб и районных подразделений. На встрече он обсудил вопросы обеспечения правопорядка и усиления борьбы с преступностью.

Министр заявил, что приоритетными задачами являются повышение эффективности работы органов внутренних дел, обеспечение общественного порядка и поднятие уровня доверия общества к милиции.

Ниязбеков отметил, что доверие граждан и общественное мнение о правопорядке — это основной критерий работы милиции.

Также Улан Ниязбеков отметил, что милиция Кыргызстана вне политики.

«Наша главная и основная задача — повышение уровня безопасности, защита прав кыргызстанцев. Прошу личный состав ведомства усилить работу в данном направлении совместно с организациями ДНД в столице», — отметил новый министр.

Кроме того, министр добавил, что сотрудники милиции «в это непростое для нашей страны время работают в особом режиме, зачастую рискуя своей жизнью и здоровьем».

«При этом, каждый сотрудник милиции должен строго соблюдать законность и служебную дисциплину, быть вежливым и корректным при обращении с гражданами, совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки», — сказал он.

В конце встречи Улан Ниязбеков поблагодарил сотрудников за службу и напомнил, что руководство министерства всегда будет заботиться о своих сотрудниках.



Улан Ниязбеков был назначен на пост главы МВД Садыром Жапаровым 10 октября.