Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Антикоррупционная служба ГКНБ установила коррупционную схему на ТЭЦ Бишкека при поставках бурого угля консорциумом «Кыргызкөмүр».

По данным АКС, ответственные работники теплоэлектроцентрали получали денежное вознаграждение по предварительному сговору с некоторыми угледобывающими компаниями за положительное заключение лаборатории о качестве угля.

«Данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на износе оборудования теплоэлектроцентрали, а также приводит к увеличению загрязняющих выбросов в атмосферу», — проинформировали в ведомстве.

Сотрудниками Госкомитета начато досудебное производство по статье «Коммерческий подкуп». Следствие ищет причастных к этой коррупционной схеме.

До этого новый глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что около 20 угольных компаний привозят товар на ТЭЦ и каждый месяц они платят неизвестным людям от пяти миллионов.

«Они сами не знают, кому — у них забирают наличными. Больше такого не будет», — сказал Ташиев.