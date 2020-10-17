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Госкомитет нацбезопасности сообщил, что начато досудебное производство по коррупции в таможне. Эти факты связаны с экс-зампредом ГТС Райымом Матраимовым.

Ведомство говорит, что коррупционная схема действовала с 2016 года по «настоящее время», «бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере» — какой именно, спецслужба выясняет.

Спецслужба сделала заявление после высказываний и.о. президента Садыра Жапарова и нового главы ГКНБ Камчибека Ташиева о коррупции в таможне и клане Матраимовых.

«Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе 700 млн. долларов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время», — сказал Жапаров.

«Мы расследуем те факты, изложенные в журналистских расследованиях. Я завтра дам поручение, чтобы нашли Матраимова и привлекли к ответственности, если он виновен. Мы не дадим никаким Матраимовым, коррупционерам править. Нет, я прямо сегодня поручу, чтобы задержали его, если он находится в Кыргызстане», — сказал Ташиев, упоминая расследование «Азаттыка», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat о коррупции и контрабанде в кыргызской таможне.

Расследование и реакция

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айэркен Саймаити рассказал, как она работала, а также о сотрудничестве с экс-зампредом таможни Райымом Матраимовым. Саймаити передал документы и сообщил, что лично при его содействии незаконно вывезли из страны более 700 миллионов долларов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в ноябре 2019 года, незадолго до выхода этапа расследования — прямо в кафе. А в Кыргызстане депутаты создали комитет, расследовавший смерть Саймаити. Смерти Саймаити в итоге было уделено мало времени, депутаты лишь пытались дискредитировать расследование журналистов и обелить репутацию влиятельного политического клана Матраимовых.

В том числе депутаты обеляли репутацию клана с помощью ГКНБ, показывая свидетельства, добытые спецслужбой, но не имеющие доказательств. Расследования в правоохранительных органах по фактам материала журналистов не показывали результатов, хотя в ГКНБ были переданы все полученные журналистами доказательства.

Зато на расследование отреагировали кыргызстанцы — они несколько раз выходили на антикоррупционные протесты, за что некоторые из участников подверглись травле со стороны фейкаккаунтов, которые дискредитировали журналистов-расследователей и защищали позицию Матраимовых. Сами Матраимовы подали на несколько изданий в суд, требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех авторов.

Почитать подробно, что это за расследования:

История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан

Убийство Саймаити. Обещание, которое не дали выполнить

Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути

Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана

Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров

Как клан Абдукадыр скупал недвижимость на черные деньги из Центральной Азии

Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убитым Айеркеном Саймаити

«Лондон, через Адиль для Раима». Загадка пропавших 5,6 млн фунтов

Архив Саймаити

Политические игры могущественного кыргызского клана

Как построить таможенную империю

Республика Матрастан

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