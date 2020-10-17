Госкомитет нацбезопасности сообщил, что начато досудебное производство по коррупции в таможне. Эти факты связаны с экс-зампредом ГТС Райымом Матраимовым.

Ведомство говорит, что коррупционная схема действовала с 2016 года по «настоящее время», «бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере» — какой именно, спецслужба выясняет.

Спецслужба сделала заявление после высказываний и.о. президента Садыра Жапарова и нового главы ГКНБ Камчибека Ташиева о коррупции в таможне и клане Матраимовых.

«Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе 700 млн. долларов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время», — сказал Жапаров.

«Мы расследуем те факты, изложенные в журналистских расследованиях. Я завтра дам поручение, чтобы нашли Матраимова и привлекли к ответственности, если он виновен. Мы не дадим никаким Матраимовым, коррупционерам править. Нет, я прямо сегодня поручу, чтобы задержали его, если он находится в Кыргызстане», — сказал Ташиев, упоминая расследование «Азаттыка», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat о коррупции и контрабанде в кыргызской таможне.

Расследование и реакция

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айэркен Саймаити рассказал, как она работала, а также о сотрудничестве с экс-зампредом таможни Райымом Матраимовым. Саймаити передал документы и сообщил, что лично при его содействии незаконно вывезли из страны более 700 миллионов долларов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в ноябре 2019 года, незадолго до выхода этапа расследования — прямо в кафе. А в Кыргызстане депутаты создали комитет, расследовавший смерть Саймаити. Смерти Саймаити в итоге было уделено мало времени, депутаты лишь пытались дискредитировать расследование журналистов и обелить репутацию влиятельного политического клана Матраимовых.

В том числе депутаты обеляли репутацию клана с помощью ГКНБ, показывая свидетельства, добытые спецслужбой, но не имеющие доказательств. Расследования в правоохранительных органах по фактам материала журналистов не показывали результатов, хотя в ГКНБ были переданы все полученные журналистами доказательства.

Зато на расследование отреагировали кыргызстанцы — они несколько раз выходили на антикоррупционные протесты, за что некоторые из участников подверглись травле со стороны фейкаккаунтов, которые дискредитировали журналистов-расследователей и защищали позицию Матраимовых. Сами Матраимовы подали на несколько изданий в суд, требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех авторов.

Почитать подробно, что это за расследования: