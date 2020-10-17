Фото: «Тазабек»

Пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) сообщила, что в Кыргызстане с 1 августа установили специальный налоговый режим для субъектов, которые занимаются майнингом.

*Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение.

По информации ГНС, вместо налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж майнеры будут оплачивать налог на майнинг.

«Базой обложения налогом на майнинг являются начисленные суммы за электроэнергию, потребленную при майнинге, включая НДС и налог с продаж. Ставка налога устанавливается в размере 15%», — пояснили в Госналоговой.

Из «угрозы нацбезопасности» в пополнителей госказны

Оборудование для добычи биткоина в Бишкеке.



«Преступная группировка» добытчиков криптовалюты

Из-за сравнительно недорогого электричества в Кыргызстане несколько лет успешно развивались майнинг фермы. От небольших ферм на балконах квартир и верандах частных домов до больших пространств, полных оборудования, в пустующих заводах и бывших бомбоубежищах.

Майнеры искали инвесторов, вкладывали в майнинг свои деньги, оплачивали аренду помещений, интернет и повышенную цену на электроэнергию. В Кыргызстан стали съезжаться и иностранные инвесторы, которые вкладывались в открытие майнинг-ферм здесь. Особый интерес майнеры стали вызывать, когда криптовалюта биткоин достигла цены в несколько тысяч долларов.

В 2019 году власти стали негативно реагировать на майнеров — их преподносили, как угрозу безопасности, а акцент делали на то, что подобные фермы потребляют большое количество электроэнергии, которой хватило бы на обеспечение целых районов. К этому добавлялась информация о низком уровне воды в Токтогульском водохранилище — создавалось ощущение, что добыча криптовалюты может привести к нехватке электричества и веерным отключениям.

Тем самым власти напоминали о периоде, когда Кыргызстан испытывал острую нехватку электроэнергии и веерные отключения были регулярными — это было при правлении президента Курманбека Бакиева.

Сначала майнеры сообщали о слежке со стороны правоохранительных органов и запугивании, а после финпол стал проводить рейды и закрывать фермы. При этом добыча криптовалюты не была незаконной, потому что законы не предусматривали ее вовсе.

После рейдов фермы опечатывались, предприниматели, купившие оборудование, не могли забрать его. Это привело к уходу из Кыргызстана некоторых зарубежных инвесторов, часть местных майнеров потеряла свои вложения.

Так летом 2019 года финполиция накрыла майнинг-ферму с оборудованием в 1,5 миллиарда сомов, также от электричества отключили 28 компаний по добыче криптовалюты.

Владельцев дорогостоящей майнинг фермы финпол обвинил в уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации (отмывании) преступных доходов. Все потому, что ферма работала под видом IT-компании, следствие утверждало, что оборудование ферма завезла в обход таможни и налоги с доходов не платила. При этом финпол называл майнеров «преступной группировкой, занимающейся добычей цифровых денег».

Предприниматели не понимали, что криминального в майнинге — законом он не запрещен, они вкладывали в этот бизнес десятки тысяч долларов.

Майнинг-ферма в Бишкеке. Фото: ГСБЭП.



Реабилитация майнеров ради налогов

В 2019 году заместитель министра экономики Дастан Кадыров предложил легализовать майнинг. Тогда Минэкономики планировало ввести налог для майнеров в размере 20% от стоимости потребленной электроэнергии.

Сами майнеры сообщали «Клоопу», что были готовы к налогу. Однако решение вопроса и введение налога затягивалось и часть из них ушла из бизнеса, понеся потери.

В июне этого года правительство предложило ввести для майнеров специальные тарифы на электроэнергию и налоги. Так власти страны хотели признать майнинг легальным бизнесом наряду с другими.

Министерство экономики предложило этим предпринимателям самые высокие тарифы на электричество — 2,5 сома за 1 кВт/ч и налог в 15% от затрат на электричество. Минэкономики надеется, что майнеры будут приносить в казну около 350 млн сомов налогов ежегодно. В законопроекте о налогообложении упоминалось, что деятельность майнеров не противоречит законодательству Кыргызстана, а вот прежние опасения уже не озвучивались.