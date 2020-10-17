Партия «Реформа» подала заявление в министерство юстиции, в котором просит вынести представление в суд о роспуске политических партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». По мнению «Реформы», партии нарушили Конституцию и законодательство о выборах.

Партия «Реформа» 16 октября 2020 года подала заявление в Министерство юстиции КР. Согласно абзаца 2 статьи 3 Закона… Publicerat av Реформа Fredag 16 oktober 2020

«Они нанесли существенный урон демократическому имиджу государства, их деятельность прямо противоречит сущности и назначению политических партий», — заявили в «Реформе».

По их мнению, члены трёх партий занимались подкупом и запугиванием избирателей, а также оказывали на них давление.

«Бюллетени были с заранее проставленной отметкой о голосовании. Партии отбирали у избирателей паспорта, осуществляли принудительное перемещение и изменение избирательного адреса. Своими действиями вышеуказанные партии подрывали демократические основы государства, извратили суть выборов и конституционные ценности народа», — сообщили в «Реформе».

Партия отметила, что массовые протесты в Кыргызстане начались по причине несогласия граждан и некоторых партий с тем, выборы были легитимными.

«Действия вышеуказанных партий привели к народному восстанию и дестабилизации общественно-политической ситуации, поставив наше государство перед угрозой гражданской войны и полного распада», — считает «Реформа».

«Реформа» уже не в первый раз заявляет о нарушениях законодательства со стороны этих партий. 7 октября «Реформа» и ещё 11 партий подали заявление в ЦИК о нарушениях со стороны «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и «Кыргызстана». Тогда ЦИК порекомендовала партиям-заявителям передать доказательства нарушений Генеральной прокуратуре и МВД.

Партию «Биримдик» называли провластной. От неё баллотировался депутат Асылбек Жээнбеков — брат экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который ещё правил страной во время выборов.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с экс-таможенником Раимбеком Матраимовым — фигурантом расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 миллионов сомов. От партии баллотировался действующий депутат Искендер Матраимов.

Партия «Кыргызстан» уже проходила в парламент в 2015 году. За 5 лет политобъединение фигурировало в нескольких крупных скандалах, связанных с контрабандой, использованием админресурса и ОПГ.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. С итогами голосования не согласились граждане и партии не прошедшие в парламент. 5 октября тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы с требованием отменить итоги голосования и назначить повторные выборы.

Ещё за несколько месяцев до выборов СМИ и очевидцы сообщали о нарушениях со стороны членов партий. Они говорили, что партии массово регистрируют избирателей по форме №2, используют админресурс и оказывают на них давление, занимаются агитацией в неположенный для этого период, а также предлагают деньги за голос в пользу партии.

6 октября ЦИК признала недействительными итоги голосования. А 9 октября сообщила, что дату новых выборов назначат до 6 ноября.