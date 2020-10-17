Каждую ночь улицы Бишкека патрулировали дружинники — так называли полуофициальных ополченцев в советской армии. Сегодня так называют волонтеров, которые собрались вместе для поддержания порядка и спокойствия на фоне затяжного переворота.

Дружинники патрулировали спальные районы, защищали торговые центры и правительственные здания от мародеров, согреваясь горячим чаем и едой, деньги на которые часто собирали за счет пожертвований со всего мира. Свои действия они координировали через Telegram и Instagram.

Потребность в дружинниках возникла после того, как 5 октября на улицы вышли недовольные итогами парламентских выборов, в ходе которых были замечены неоднократные подкупы голосов. В ходе столкновений с милицией один человек погиб, десятки получили ранения. Спустя несколько часов, Белый дом оказался в руках протестующих, а к утру правительство пало.

На протяжении следующей недели попытки его заменить были чередой сменяющихся центров власти, а митинги стали насильственными. На выходных исполняющим обязанности премьер-министра назначили Садыра Жапарова, чья кандидатура вызывает споры, потому что он когда-то был советником свергнутого президента Курманбека Бакиева и совсем недавно сидел в колонии, из которой его освободили протестующие.

И даже несмотря на комендантский час и режим чрезвычайного положения, которые были объявлены 9 октября, милиционеры в форме практически исчезли с улиц столицы.

Кыргызстанцы взяли судьбу в свои руки, не видя никаких других вариантов.

Их действия и спонтанная самоорганизация напоминали то, как люди сплотились летом, когда Кыргызстан поразил кризис карантина и пандемии коронавируса. Прискорбно неадекватные действия правительства оставили людей голодными и больными, и те не могли позволить себе обратиться к врачам или купить продукты. В самые тяжелые дни недостаток бригад скорой помощи, как частных, так и государственных, привел к тому, что многие зараженные оставались без медицинской помощи и умирали. Даже те, у кого болезнь протекала в самой тяжелой форме, не могли попасть в переполненные больницы.

Тогда кыргызстанцы поняли, что надежды на властей нет, потому что люди умирают, и они взяли ситуацию в свои руки. Социальные сети стали критическим инструментом самоорганизации. Волонтеры закупали продукты для нуждающихся и даже мыли полы в переполненных больницах. Врачи зарегистрировались в Twitter, чтобы консультировать граждан и пациентов. Активисты стремились обеспечивать больницы СИЗами, лекарствами и продуктами через все соцсети.

С наступлением зимы появляются и страхи перед новой волной коронавируса, а это означает, что кыргызстанцы вновь будут предоставлены сами себе. И хотя будущее их правительства остается неясным, так, по крайней мере, сообщают журналисты, у людей есть они сами.

«Когда произошел переворот, я спросил: “Кто, если не я?”», – говорит Куба Мырзабеков, 21-летний волонтер, который две ночи патрулировал улицы Бишкека. «У нас маленькая страна, но каждый человек может сделать что-то большое».

Наша единственная цель – безопасность

Несмотря на переворот, который произошел в понедельник, жизнь в Бишкеке выглядела обыденно. На улицах ездили автобусы, магазины и рестораны были открыты, хотя и работали по сокращенному графику, а люди по-прежнему ходили на работу.

Но следы кризиса были заметны везде. Каждый день в городе вспыхивали митинги, когда сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и тогда еще кандидата в премьер-министры Садыра Жапарова боролись за власть. В пятницу, в разных частях города начались три разных митинга, которые стекались в центр, закончившись хаосом и стрельбой.

Но ночью все выглядело иначе.

Небольшие группы волонтеров были везде, их можно было узнать по светоотражающим жилетам и цветным повязкам на руках, иногда сделанных из красного скотча. Некоторые защищали определенные места, например: Генпрокуратуру или здание правительства. Другие патрулировали улицы, передвигаясь в группах от трех до пяти человек.